Исследователи заметили, что некоторые продукты, введенные в ежедневный рацион, существенно влияют на состояние определенных внутренних органов.

Диетолог Рэйчел Грэм заинтересовалась продуктами, которые поддерживают здоровье сердца.

— Здоровая диета может помочь нам поддерживать нормальный уровень холестерина, стабильный уровень глюкозы в крови и артериальное давление, что является критически важным для здорового сердца, — говорит врач.

На первое место Грэм ставит жиры Омега-3. Они содержатся в морской рыбе: лососе, скумбрии, сардинах, сельди, а также в семенах льна и чиа.

Также для сердца полезны цельные, необработанные продукты. Это фрукты, овощи, цельные зерна, нежирный белок, орехи и семена. Они должны быть основой рациона.

Грэм призывает добавлять в рацион имбирь и куркуму — одни из самых мощных природных противовоспалительных приправ.

— А вот обработанную пищу с высоким содержанием соли, добавленного сахара, насыщенных жиров и трансжиров сердце не любит, — говорит Грэм.

Диетолог также советует избегать газированных и сладких напитков.

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Источник: Express