Во время войны ситуация может измениться мгновенно, и острый стресс может возникнуть в любой миг.
Излишняя перегрузка нервной системы нам не нужна. Итак, если научиться преодолевать стрессы, нервная система станет здоровее.
– Для этого есть всего три простых упражнения, которые нужно выполнять, когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, – говорит практический психолог Юлия Ворман.
Останови мысли
При выполнении этого упражнения смещается фокус внимания с потока негативных мыслей, тем самым разбивается их течение и нормализуется эмоциональное состояние.
- Сосредоточьтесь на потоке проходящих в эту минуту мыслей, то есть осознайте их (при этом можно, если позволяет ситуация, закрыть глаза).
- Соберите всю свою волю в кулак, мысленно представьте кнопку стоп-сигнала или шлагбаум.
- Вслух, достаточно жестко, скажите стоп и остановите поток мыслей.
Минутка релаксации
- Расслабьте уголки рта, затем все мышцы лица. Расслабьте плечи.
- Сосредоточьтесь на мимике лица и положении тела: они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние.
- Измените язык лица и тела путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы люди вокруг не заметили вашего напряжения, стрессового состояния.
- Расслабляйтесь в любых ситуациях, как только почувствуете, что дела обстоят не так, как вам хочется.
Дышите глубже
Важной составляющей всех видов релаксационных практик есть упражнения с глубоким дыханием.
Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.
А также является техникой, которая поможет снять эмоциональное и физиологическое напряжение от стресса в любое время.
Источник: Психологическая поддержка