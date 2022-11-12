Во время войны ситуация может измениться мгновенно, и острый стресс может возникнуть в любой миг.

Излишняя перегрузка нервной системы нам не нужна. Итак, если научиться преодолевать стрессы, нервная система станет здоровее.

– Для этого есть всего три простых упражнения, которые нужно выполнять, когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, – говорит практический психолог Юлия Ворман.

Останови мысли

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При выполнении этого упражнения смещается фокус внимания с потока негативных мыслей, тем самым разбивается их течение и нормализуется эмоциональное состояние.

Сосредоточьтесь на потоке проходящих в эту минуту мыслей, то есть осознайте их (при этом можно, если позволяет ситуация, закрыть глаза).

Соберите всю свою волю в кулак, мысленно представьте кнопку стоп-сигнала или шлагбаум.

Вслух, достаточно жестко, скажите стоп и остановите поток мыслей.

Минутка релаксации

Расслабьте уголки рта, затем все мышцы лица. Расслабьте плечи.

Сосредоточьтесь на мимике лица и положении тела: они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние.

Измените язык лица и тела путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы люди вокруг не заметили вашего напряжения, стрессового состояния.

Расслабляйтесь в любых ситуациях, как только почувствуете, что дела обстоят не так, как вам хочется.

Дышите глубже

Важной составляющей всех видов релаксационных практик есть упражнения с глубоким дыханием.

Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.

А также является техникой, которая поможет снять эмоциональное и физиологическое напряжение от стресса в любое время.

Источник: Психологическая поддержка