Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Три упражнения, которые помогут преодолеть стресс

12 ноября 2022, 12:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стрес
Источник: Depositphotos

Во время войны ситуация может измениться мгновенно, и острый стресс может возникнуть в любой миг.

Излишняя перегрузка нервной системы нам не нужна. Итак, если научиться преодолевать стрессы, нервная система станет здоровее.

– Для этого есть всего три простых упражнения, которые нужно выполнять, когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, – говорит практический психолог Юлия Ворман.

Останови мысли

Сейчас смотрят

При выполнении этого упражнения смещается фокус внимания с потока негативных мыслей, тем самым разбивается их течение и нормализуется эмоциональное состояние.

  • Сосредоточьтесь на потоке проходящих в эту минуту мыслей, то есть осознайте их (при этом можно, если позволяет ситуация, закрыть глаза).
  • Соберите всю свою волю в кулак, мысленно представьте кнопку стоп-сигнала или шлагбаум.
  • Вслух, достаточно жестко, скажите стоп и остановите поток мыслей.

Минутка релаксации

  • Расслабьте уголки рта, затем все мышцы лица. Расслабьте плечи.
  • Сосредоточьтесь на мимике лица и положении тела: они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние.
  • Измените язык лица и тела путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы люди вокруг не заметили вашего напряжения, стрессового состояния.
  • Расслабляйтесь в любых ситуациях, как только почувствуете, что дела обстоят не так, как вам хочется.

Дышите глубже

Важной составляющей всех видов релаксационных практик есть упражнения с глубоким дыханием.

Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.

Читайте также:
Три упражнения, которые помогут преодолеть стрессНе только спорт и медитация: продукты, которые помогут снизить уровень стресса

А также является техникой, которая поможет снять эмоциональное и физиологическое напряжение от стресса в любое время.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Психология Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь