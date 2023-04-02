Вчера, 1 апреля, в Украине уже было выписано более 3 тыс. электронных рецептов на различные рецептурные препараты. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Первые результаты использования сервиса врачами и пациентами показали, что волнение оказалось бесполезным – нужные препараты можно купить в аптеках по-прежнему, ведь их перечень и условия отпуска не изменились, — отметили в ведомстве.

Также в Минздраве просят доверять только проверенным источникам информации, согласно которым:

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пока очередей в аптеках нет, аптеки снабжены всеми необходимыми лекарствами;

большинство лекарств первой необходимости не нуждаются в рецепте. Те лекарства, которые и раньше были рецептурными, теперь просто можно будет получить еще и по электронному рецепту. Во время войны также при необходимости пациенты могут получить и бумажный рецепт;

рецептурный препарат или нет – определяет его изготовитель или заявитель, что при подаче заявки на регистрацию указывается в условиях отпуска. При прохождении экспертизы этот статус либо подтверждается, либо меняется;

по-прежнему остаются исключения для регионов, где продолжаются боевые действия, а также на приобретение лекарства волонтерами для нужд медицинского фронта;

электронные инструменты – распространенная практика в развитых странах. Система “бумажка-штамп-подпись” уже давно в прошлом. Держим статус страны-лидера по цифровизации;

ответственное отношение к здоровью – признак сознательного общества. Это общая ответственность государства, врача, фармацевта, но главное – пациента.

В Минздраве также напомнили, что электронный рецепт был внедрен в Украине еще несколько лет назад в рамках программы реимбурсации Доступні ліки и с прошлого года используется на антибиотики и наркотические препараты. В рамках этих инициатив было выписано более 55 млн е-рецептов.