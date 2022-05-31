Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин назвал перечень тревожных симптомов, на которые следует обратить внимание тем, кто долго находился в укрытиях и/или проживал на временно оккупированных территориях.

— Надо обратить внимание на так называемые тревожные симптомы, при наличии которых следует обратиться к врачу, — отметил Игорь Кузин.

Тревожные симптомы:

постоянный кашель, который длится более трех недель, обычно с мокротой и, возможно, с примесями крови;

повышение температуры до 39,5 °C и выше, которая держится более трех дней;

если лихорадка сочетается с другими симптомами: боль в горле, рвота, головная боль, боль в грудной клетке, боль в области шеи;

сыпь в любых ее проявлениях с пузырьками и зудом.

Главный санитарный врач отметил, что в случае наличия таких симптомов следует обращаться к врачу для своевременной диагностики заболевания и назначения соответствующего лечения.

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По его словам, лето – это пора, когда чаще всего встречаются разные инфекции. В частности, речь идет об острых кишечных инфекциях, природно-очаговых инфекциях, ботулизме, единичных случаях вакциноуправляемых инфекций.

Вместе с тем, эпидемическая ситуация на временно оккупированных территориях может ухудшаться, например, из-за разрушения водоочистных сооружений и нарушения водоотвода. Что лишает людей доступа к воде надлежащего качества, к безопасной пище и ее надлежащему приготовлению.