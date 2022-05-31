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Длительное пребывание в укрытиях, в оккупации: на какие симптомы следует обратить внимание

31 мая 2022, 16:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
укриття
Источник: Depositphotos

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин назвал перечень тревожных симптомов, на которые следует обратить внимание тем, кто долго находился в укрытиях и/или проживал на временно оккупированных территориях.

— Надо обратить внимание на так называемые тревожные симптомы, при наличии которых следует обратиться к врачу, — отметил Игорь Кузин.

Тревожные симптомы:

  • постоянный кашель, который длится более трех недель, обычно с мокротой и, возможно, с примесями крови;
  • повышение температуры до 39,5 °C и выше, которая держится более трех дней;
  • если лихорадка сочетается с другими симптомами: боль в горле, рвота, головная боль, боль в грудной клетке, боль в области шеи;
  • сыпь в любых ее проявлениях с пузырьками и зудом.
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Главный санитарный врач отметил, что в случае наличия таких симптомов следует обращаться к врачу для своевременной диагностики заболевания и назначения соответствующего лечения.

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По его словам, лето – это пора, когда чаще всего встречаются разные инфекции. В частности, речь идет об острых кишечных инфекциях, природно-очаговых инфекциях, ботулизме, единичных случаях вакциноуправляемых инфекций.

Вместе с тем, эпидемическая ситуация на временно оккупированных территориях может ухудшаться, например, из-за разрушения водоочистных сооружений и нарушения водоотвода. Что лишает людей доступа к воде надлежащего качества, к безопасной пище и ее надлежащему приготовлению.

Источник
Минздрав
Теги
Игорь Кузин, бомбосховище, Війна в Україні, поради лікаря
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