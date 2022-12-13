Аптечка – это один из основных пунктов тревожного чемодана. Наполнять ее следует исходя из двух позиций: первая – в Украине идет война и должно быть все на случай ранения или кровотечения. Вторая – ваши хронические болезни во время войны не исчезли, а могут даже обостриться.

Факты ICTV составили аптечку вместе с инструктором первой помощи FAST Романом Сандулаке и врачом-эпидемиологом отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации ЦОС Антоном Фабишем.

Средства первой помощи

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перчатки;

жгут;

бинты;

ножницы;

термоодеяло.

Итак, первое, что должно быть в аптечке – это средства для остановки кровотечения.

– В такое сложное время постоянно обучайтесь, приобретайте знания – это невероятно важно. Один из основных навыков, которым стоит овладеть – это оказание первой помощи, – говорит инструктор первой помощи FAST Роман Сандулаке.

Эксперт советует найти какой-нибудь соответствующий курс, а дальше уже согласно умениям и навыкам составлять аптечку.

Там обязательно должен быть жгут типа турникет и перевязочный материал (бинт), так как некоторые кровотечения можно остановить не только с помощью турникета, но и с помощью тампонирования или прямого давления.

— Лучше иметь стерильный вату и бинт. Из него можно сделать и нестерильный, а вот наоборот вы, к сожалению, не сможете сделать в домашних условиях, — говорит врач-эпидемиолог отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации ЦОС Антон Фабиш.

Для фиксирования времени на жгуте требуется маркер. Также необходимы ножницы, чтобы срезать одежду и быстрее оказать помощь, и перчатки, которые вас защитят.

– Кровотечения – это то, что убивает человека быстрее всего, поэтому должны быть хотя бы какие-то средства помощи во время кровотечения, а все остальное в зависимости от ваших умений и навыков, – отмечает Роман Сандулаке.

Также должно быть и термоодеяло – это очень компактно сложенный кусок фольги, предотвращающий переохлаждение. То есть даже если речь не идет о первой помощи, а просто о том, как согреться, оно тоже пригодится.

Также разнообразные косынки, эластичные бинты, пластыри, средства для обработки ран – хлоргексидин или другой антисептик. Также в этом наборе должны быть спиртовые салфетки, влажные, сухие салфетки. То есть средства гигиены наравне с аптечкой.

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Медикаменты от болезней

Хронические болезни – это то, что может настигнуть вас неожиданно: в дороге, в убежище, в эвакуации. Именно поэтому в аптечке тревожного чемодана лекарствам от хронических болезней должно быть отведено одно из первых мест. Лучше всего, если с лекарством будет идти бумажка с конечными датами и дозировкой.

– Это я имею в виду диабет или гипертоническую болезнь. Лучше иметь запас лекарств хотя бы на неделю, а то и больше, так вам будет спокойнее, потому что мы не можем сейчас гарантировать, какая будет ситуация завтра-послезавтра. А могут возникать проблемы с продажей, с логистикой, – говорит Антон Фабиш.

Также нужно иметь: жаропонижающие препараты, антибиотики, пробиотики, успокаивающие, противоаллергические, активированный уголь или другой абсорбент. А также не забудьте про желудочные антисептики.

– Это важно, потому что когда постоянно отключают свет, некоторые продукты, даже имеющие нормальный срок годности, портятся и их употреблять нельзя. А люди, особенно после коронавируса, могут не чувствовать запах, могут съесть и получить отравление или кишечные инфекции, – говорит эксперт.

И еще несколько полезных советов

Важно позаботиться о спиртовых салфетках для инъекций и шприцах.

– Надо иметь несколько шприцев разного объема, даже если у вас в аптечке нет инъекционных препаратов. Правильно иметь свои, потому что они чистые и стерильные, – отмечает Антон Фабиш.

Может быть тонометр для измерения давления, ведь оно может подниматься у украинцев от стресса, в котором мы все живем. И часто люди не чувствуют, что их давление зашкаливает. Пульсоксиметр не нужен, если нет показаний, не было осложнений с кислородом до этого. Дозиметр в целом тоже не нужен.

– Препараты стабильного йода нельзя употреблять просто так. Он нужен только после того, как власти официально делают заявление. Иначе этот препарат может нанести вред, – говорит Антон Фабиш.

В аптечке должен быть и блокнот, где будут записаны телефоны ваших врачей, ваши группы крови и минимальная информация, которая будет необходима в карете скорой помощи или врачу. В нем могут быть данные обо всей семье.

Все лекарства нужно периодически проверять, пополнять или заменять.

– Тревожный чемоданчик – это не тот элемент, который вы однажды сложили и забыли о нем, постоянно просматривайте, вспоминайте, что там есть, что нужно добавить или заменить, следите за этим, – заключает Роман Сандулаке.