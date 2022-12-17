Почти 10 месяцев великой войны показали, что тревожный чемоданчик должен быть у каждого.

Тревожный чемодан – это абсолютно обобщенное понятие набора вещей, которые нужно иметь каждому гражданскому человеку, каждому украинцу, чтобы выжить в экстремальной ситуации.

Ее содержание не определено ни одним нормативным документом, но учебно-методический центр ГСЧС в Киеве дает несколько советов по его содержанию.

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Сам чемодан

Это должна быть сумка, которую вы можете донести пешком. Может быть чемодан на колесах или лучше – рюкзак. Не яркий и не военный. Не новый, который вы уже опробовали, устойчив к влаге.

– Если на нем будут светоотражающие элементы, очень хорошо. Желательно, чтобы он не был военной окраской. Вместительный – где-то 25 л, как минимум, – советует методист учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности г. Киева Наталья Ильченко.

Документы

Паспорт ваш должен быть всегда готов, его лучше держать в доступном месте. А в отдельном герметичном пакете следует хранить оригиналы и копии документов, а также ключи и блокнот с основными контактами.

— Желательно, чтобы было несколько копий, также оригиналы документов, личные документы, документы на ребенка, право собственности на машину, на квартиру, — отмечает Наталья Ильченко.

Положите в чемодан документы об образовании, депозитах, банковских договорах, обязательно — банковские карты и наличные деньги. Не забудьте положить запасные ключи от дома, от автотранспортных средств.

Бытовые вещи

Это то, что вам пригодится в любой ситуации. Однако все же главные элементы: мобильный телефон, зарядное устройство к нему, пауербанк. Также фонари, зарядные устройства к ним, если нужно, батарейки. Блокнот, карандаш, набор нитей. А также свечи и спички.

Продукты и посуда

В чемоданчике, прежде всего, должна быть вода – полтора литра на человека. Продукты должны быть длительного хранения, которые не портятся при какой-либо температуре. Консервы – мясные, рыбные, овощные – берите сразу с ключом на банке. Вместо хлеба лучше брать хлебцы.

Также должны быть продукты с высоким калорийным содержанием шоколад, орехи, сухофрукты. Не стоит брать соленое.

Посуду подготовьте металлическую: миску, чашку, ложку. Металлическая посуда хороша тем, что в ней мона нагревать пищу на огне.

Есть место и возможность – возьмите и туристическую горелку. Но будьте осторожны с газовыми баллонами.

Аптечка

Аптечка – дело индивидуальное. Каждый складывает ее под себя. Однако в условиях войны там должен быть набор для остановки кровотечения – турникет, бинт и вата, перчатки и маска. Термоодеяло также, она может пригодиться и на случай ранения, и на случай переохлаждения.

Базовый набор препаратов – это жаропонижающие, обезболивающие средства, антибиотик, активированный уголь. Если вы гипертоник, диабетик или есть другая хроническая болезнь, подготовьте запас своего лекарства.

– Для людей, принимающих лекарства постоянно, стоит взять запас как минимум на неделю. Пусть они будут с описанием, как их использовать, с дозировками. Желательно взять с собой рецепты, – говорит Наталья Ильченко.

Не лишними будут контактные данные врачей: фамилии и телефоны. Это важно для тех, кто постоянно обращается за помощью и для стариков и детей.

Средства гигиены и прочее

Все знают, что им нужно для гигиены. Но все же напомним: зубная щетка, зубная паста, сухие и влажные салфетки.

— Не все знают, что стоит взять с собой и плащ-дождевик, например, какие-то резиновые перчатки дополнительные, одноразовую маску, может, у кого-то есть очки рабочие, – говорит Наталья.

Сюда же входят дополнительные комплекты нижнего белья, носки, если у вас есть термобелье это хорошо, если нет, лучше приобрести, позаботиться о себе заранее.

Также следует приобрести каремат. Желательно, чтобы он был влагоустойчив.