В интенсивных оборонительных и наступательных операциях ключевой фигурой спасения становится боевой медик. 1 корпус НГУ Азов воюет на самых горячих участках фронта, где секунда промедления стоит жизни, поэтому подразделение предъявляет самые высокие требования к подготовке вытягивания сослуживцев из огня.

Профессиональный стандарт: что нужно знать об обязанностях на передовой

В современной боевой среде боевой медик — это не просто человек с рюкзаком, который накладывает турникеты под обстрелами. Это полноценная боевая единица, интегрированная в медицинское планирование и тактическую разведку подразделения.

Регулярные обязанности боевого медика взвода охватывают целый ряд критических задач:

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предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;

сопровождение штурмовых операций и стабилизация состояния пострадавших к моменту эвакуации;

контроль оснащения рюкзаков, сумок бойца-спасателя и индивидуальных аптечек всего личного состава взвода;

организация процесса на точках сортировки и периодическое дежурство на стабилизационных пунктах.

Кроме спасения жизней, этот специалист проводит обучение по такмеду для бойцов и собирает санитарные данные, приближая помощь к раненому.

Почему медики выбирают службу в рядах Азова

Специалисты из такмеда получают в корпусе Азов топовое материальное и техническое обеспечение, отвечающее передовым мировым практикам. В отличие от усредненных условий, иногда предлагаемых стандартным боевым медикам ВСУ, корпус Азов предоставляет кандидатам непрерывное профессиональное развитие и жестко придерживается принципов доказательной медицины.

Азов гарантируем каждому рекруту:

денежное довольствие 25 000–127 000 грн в соответствии с выполняемыми задачами;

постоянное медицинское, социальное и психологическое сопровождение;

бесплатное лечение и квалифицированная реабилитация после ранений;

постоянная подготовка с профессиональными инструкторами для повышения квалификации.

Как пройти отбор и стать медиком подразделения

Мы принимаем в свои ряды как гражданских патриотов (через мобилизацию или контракт), так и действующих военнослужащих через процедуру официального перевода из других частей. Преимуществом кандидатов будет наличие сертификатов курсов CLS, CMC, CPP или Medevac и реальный опыт работы с травмами.

Если вы рассматриваете должность боевой медик вакансии и подразделения к которым хотите присоединиться, тогда ваш алгоритм действий выглядит так:

Заполнение анкеты на сайте azov.army с обязательным комментарием о желании служить по медицинскому направлению. Первичная коммуникация со специалистом рекрутингового центра и проверка документов. Прохождение профессионального собеседования с будущим командиром медицинского направления. Базовый курс боевой подготовки (БКБП) для отработки взаимодействия в команде.

Если вы готовы спасать азовцев на передовой и заинтересованы в этой вакансии, переходите на сайт подразделения и заполняйте анкету.

Фото: Азов