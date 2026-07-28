В интенсивных оборонительных и наступательных операциях ключевой фигурой спасения становится боевой медик. 1 корпус НГУ Азов воюет на самых горячих участках фронта, где секунда промедления стоит жизни, поэтому подразделение предъявляет самые высокие требования к подготовке вытягивания сослуживцев из огня.
Профессиональный стандарт: что нужно знать об обязанностях на передовой
В современной боевой среде боевой медик — это не просто человек с рюкзаком, который накладывает турникеты под обстрелами. Это полноценная боевая единица, интегрированная в медицинское планирование и тактическую разведку подразделения.
Регулярные обязанности боевого медика взвода охватывают целый ряд критических задач:
- предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
- сопровождение штурмовых операций и стабилизация состояния пострадавших к моменту эвакуации;
- контроль оснащения рюкзаков, сумок бойца-спасателя и индивидуальных аптечек всего личного состава взвода;
- организация процесса на точках сортировки и периодическое дежурство на стабилизационных пунктах.
Кроме спасения жизней, этот специалист проводит обучение по такмеду для бойцов и собирает санитарные данные, приближая помощь к раненому.
Почему медики выбирают службу в рядах Азова
Специалисты из такмеда получают в корпусе Азов топовое материальное и техническое обеспечение, отвечающее передовым мировым практикам. В отличие от усредненных условий, иногда предлагаемых стандартным боевым медикам ВСУ, корпус Азов предоставляет кандидатам непрерывное профессиональное развитие и жестко придерживается принципов доказательной медицины.
Азов гарантируем каждому рекруту:
- денежное довольствие 25 000–127 000 грн в соответствии с выполняемыми задачами;
- постоянное медицинское, социальное и психологическое сопровождение;
- бесплатное лечение и квалифицированная реабилитация после ранений;
- постоянная подготовка с профессиональными инструкторами для повышения квалификации.
Как пройти отбор и стать медиком подразделения
Мы принимаем в свои ряды как гражданских патриотов (через мобилизацию или контракт), так и действующих военнослужащих через процедуру официального перевода из других частей. Преимуществом кандидатов будет наличие сертификатов курсов CLS, CMC, CPP или Medevac и реальный опыт работы с травмами.
Если вы рассматриваете должность боевой медик вакансии и подразделения к которым хотите присоединиться, тогда ваш алгоритм действий выглядит так:
- Заполнение анкеты на сайте azov.army с обязательным комментарием о желании служить по медицинскому направлению.
- Первичная коммуникация со специалистом рекрутингового центра и проверка документов.
- Прохождение профессионального собеседования с будущим командиром медицинского направления.
- Базовый курс боевой подготовки (БКБП) для отработки взаимодействия в команде.
Если вы готовы спасать азовцев на передовой и заинтересованы в этой вакансии, переходите на сайт подразделения и заполняйте анкету.
Фото: Азов