Людей, которые пережили насилие или были свидетелями смертей, могут беспокоить флешбеки.

Что это и как с ними бороться?

Флешбеки – это яркие воспоминания о травматических событиях, которые, как кажется человеку, происходят сейчас.

Они обычно возникают внезапно и продолжаются от нескольких секунд до часов.

У каждого это происходит индивидуально. Человек может видеть отдельные картинки или даже фильм, слышать звуки, слова или чувствовать, будто его трогают, ощущать запахи, связанные с травмой.

После таких воспоминаний он может чувствовать себя уязвимым, тревожным или испуганным.

У кого могут фиксироваться флешбеки?

Они могут быть у всех переживших травматические события (ДТП, стихийные бедствия, войны, сексуальное насилие).

Что вызывает флешбеки?

Такие воспоминания могут возникать в любой момент, даже когда человек счастлив. Однако иногда причиной может быть триггер – то, что напоминает о травматическом опыте.

Как с ними справиться?

Во время флешбека:

сказать себе: “Это только воспоминания. Сейчас ничего не происходит. Это все в прошлом”, “У меня все хорошо. Я сильный. Я выжил”;

пытаться сосредоточиться на моменте — найти отличия между тогда и теперь;

заземлять себя — назвать предметы, которые расположены рядом, прикоснуться к ним;

сделать то, что помогает чувствовать себя в безопасности – завернуться в одеяло, найти защищенное место, уединиться;

следить за дыханием – вдыхать и выдыхать медленно и глубоко.

После флешбека:

похвалить себя за то, что вы справились с этим состоянием, позволить себе отдохнуть;

поговорить с кем-то;

обработать свой флешбек;

попытаться минимизировать триггеры;

заранее подготовиться к этому моменту, если флешбеки встречаются в определенные моменты.

С такой проблемой лучше обратиться к специалисту, который поможет проработать ее и избавиться.

Источник: Психологическая поддержка