Людей, которые пережили насилие или были свидетелями смертей, могут беспокоить флешбеки.
Что это и как с ними бороться?
Флешбеки – это яркие воспоминания о травматических событиях, которые, как кажется человеку, происходят сейчас.
Они обычно возникают внезапно и продолжаются от нескольких секунд до часов.
У каждого это происходит индивидуально. Человек может видеть отдельные картинки или даже фильм, слышать звуки, слова или чувствовать, будто его трогают, ощущать запахи, связанные с травмой.
После таких воспоминаний он может чувствовать себя уязвимым, тревожным или испуганным.
У кого могут фиксироваться флешбеки?
Они могут быть у всех переживших травматические события (ДТП, стихийные бедствия, войны, сексуальное насилие).
Что вызывает флешбеки?
Такие воспоминания могут возникать в любой момент, даже когда человек счастлив. Однако иногда причиной может быть триггер – то, что напоминает о травматическом опыте.
Как с ними справиться?
Во время флешбека:
- сказать себе: “Это только воспоминания. Сейчас ничего не происходит. Это все в прошлом”, “У меня все хорошо. Я сильный. Я выжил”;
- пытаться сосредоточиться на моменте — найти отличия между тогда и теперь;
- заземлять себя — назвать предметы, которые расположены рядом, прикоснуться к ним;
- сделать то, что помогает чувствовать себя в безопасности – завернуться в одеяло, найти защищенное место, уединиться;
- следить за дыханием – вдыхать и выдыхать медленно и глубоко.
После флешбека:
- похвалить себя за то, что вы справились с этим состоянием, позволить себе отдохнуть;
- поговорить с кем-то;
- обработать свой флешбек;
- попытаться минимизировать триггеры;
- заранее подготовиться к этому моменту, если флешбеки встречаются в определенные моменты.
С такой проблемой лучше обратиться к специалисту, который поможет проработать ее и избавиться.
Источник: Психологическая поддержка