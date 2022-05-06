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Беспокоят страшные воспоминания: что такое флешбек и как с этим бороться

6 мая 2022, 15:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кошмар
Источник: Pixabay

Людей, которые пережили насилие или были свидетелями смертей, могут беспокоить флешбеки.

Что это и как с ними бороться?

Флешбеки – это яркие воспоминания о травматических событиях, которые, как кажется человеку, происходят сейчас.

Они обычно возникают внезапно и продолжаются от нескольких секунд до часов.

У каждого это происходит индивидуально. Человек может видеть отдельные картинки или даже фильм, слышать звуки, слова или чувствовать, будто его трогают, ощущать запахи, связанные с травмой.

После таких воспоминаний он может чувствовать себя уязвимым, тревожным или испуганным.

У кого могут фиксироваться флешбеки?

Они могут быть у всех переживших травматические события (ДТП, стихийные бедствия, войны, сексуальное насилие).

Что вызывает флешбеки?

Такие воспоминания могут возникать в любой момент, даже когда человек счастлив. Однако иногда причиной может быть триггер – то, что напоминает о травматическом опыте.

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Как с ними справиться?

Во время флешбека:

  • сказать себе: “Это только воспоминания. Сейчас ничего не происходит. Это все в прошлом”, “У меня все хорошо. Я сильный. Я выжил”;
  • пытаться сосредоточиться на моменте — найти отличия между тогда и теперь;
  • заземлять себя — назвать предметы, которые расположены рядом, прикоснуться к ним;
  • сделать то, что помогает чувствовать себя в безопасности – завернуться в одеяло, найти защищенное место, уединиться;
  • следить за дыханием – вдыхать и выдыхать медленно и глубоко.

После флешбека:

  • похвалить себя за то, что вы справились с этим состоянием, позволить себе отдохнуть;
  • поговорить с кем-то;
  • обработать свой флешбек;
  • попытаться минимизировать триггеры;
  • заранее подготовиться к этому моменту, если флешбеки встречаются в определенные моменты.

С такой проблемой лучше обратиться к специалисту, который поможет проработать ее и избавиться.

Источник: Психологическая поддержка

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