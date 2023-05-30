На Закарпатье изготавливают титановые импланты для раненых защитников. Это спицы, стержни, винты, пластины и фиксаторы для любых травм и переломов. Все эти изделия для сращивания костей и пластики дефектов черепа военные получают бесплатно. Импланты помогают им вернуться к полноценной жизни.

До полномасштабной войны закарапатцы создавали импланты для гражданских. Теперь предприятие сотрудничает с больницами по всей Украине и с прифронтовыми госпиталями. Уже отправили им бесплатно сотни имплантов и тысячи аппаратов внешней фиксации.

Создали предприятие два товарища — инженер Олег Гудаш и врач-ортопед Дмитрий Белоус. Олег занимается имплантами уже 15 лет. Сначала был дистрибьютором и завозил их в Украину из-за рубежа. Затем занялся производством сам.

— Мы завозили к нам импланты из Китая, Венгрии и Германии. Бывали на разных зарубежных заводах. И решили взяться за дело сами. Первый станок появился у нас где-то лет 7 назад. Продавать наши импланты начали три года назад, после того, как получили международный сертификат качества, — говорит Олег Гудаш.

Производственные мощности предприятия расположены в городе Мукачево. Здесь ежедневно изготавливают сотни различных титановых имплантов для сращивания костей, пластин и аппаратов внешней фиксации. Все эти изделия спасают не только конечности нашим травмированным военным, но и жизнь.

— Мы изготавливаем любой имплант, который можно использовать на любой перелом — от кости пальца до черепа. Технология изготовления сложная, но для нас она понятна. Мой партнер — практикующий врач-травматолог. Он утверждает импланты, которые идут в производство. А я на это нахожу деньги и продаю продукцию, — добавляет Олег.

Военным предприятие помогает с 2014-го. И с начала полномасштабной войны сотрудничает с больницами по всей Украине и с прифронтовыми госпиталями. Больше всего там нуждаются в аппаратах для внешней фиксации. Когда их отправили уже несколько тысяч — перестали считать.

— Травматизм во время полномасштабной войны вырос в разы. Сейчас травмы сложные, минно-взрывные. Их не сравнить с гражданскими, простыми переломами, — объясняет врач-ортопед Дмитрий Белоус.

По словам врача, это уже переломы с дефектами мягких тканей и костной ткани. Соответственно, сложность лечения военных гораздо выше. Поэтому надо больше разных фиксаторов, чтобы врач, идя на операцию, имел выбор из нескольких вариантов.

На предприятии полный цикл производства. Из титанового листа с помощью высокотехнологичных станков вырезают заготовки. Из них вытачивают готовый продукт. Затем импланты очищают, полируют и шлифуют. И покрывают специальным защитным покрытием. Тогда уже упаковывают и отправляют в больницы.

Чрезвычайно важным этапом является контроль за качеством сырья и продукции. В Украине процедура проверки такая же, как в Европе.

Титановые фиксаторы, шурупы и гвозди, которые помогают костям срастись, здесь совершенствуют. Модели разрабатывают сами, чтобы сохранить военным разорванные конечности по облегчить операции.

— Разрабатывать мы начали с винтов. Потом начали изготавливать пластины. Далее пошли стержни. Вот сейчас разрабатываем бедренный стержень. Будем запускать в производство. Мне знакомы все особенности использования имплантов, — говорит Дмитрий Белоус.

Поэтому, по словам врача, они разрабатывают свои импланты, со своим инструментом, которые бы облегчали операции. А она проведена хорошо тогда, когда на следующий день пациент становится на костыли, конечно, без нагрузки на оперированную ногу, и начинает ходить.

Титановые пластины устраняют дефекты черепа после травм и помогают предотвратить осложнения. Их моделируют на 3D-принтере. И изготавливают индивидуально для каждого раненого бойца. Повторяют все изгибы черепа, чтобы пластина идеально подошла.

Такие операции по установлению плит врачи называют пластическими. Их в Закарпатском областном центре нейрохирургии в Ужгороде проводят регулярно.

Бойцов со сложными повреждениями и травмами головы здесь немало. Одна такая индивидуальная пластина стоит от 30 до 50 тыс. гривен.

— Пластины после травмы используем для закрытия дефектов черепа, которые возникают после травматических поражений или послеоперационных вмешательств, когда мы делаем декомпрессивные трепанации, — объясняет врач-нейрохирург Александр Сечко.

По словам Сечко, до войны они делали такие операции гражданским. Теперь к врачам попадает большое количество этапированных военных, которые нуждаются именно в таком виде вмешательств.

— Предприятие полностью на бесплатной основе нам поставляет пластины для военных. Это очень удобно, что делают их у нас. Потому что сокращается сам срок изготовления, — говорит врач.

Весь процесс занимает почти две недели — от момента передачи компьютерной томографии до изготовления пластины. И врачи могут уже работать и проводить оперативное вмешательство пациенту.

Титан — инертный материал. Каждый имплант приживается, уверяют врачи. Риск инфицирования или отторжения очень низкий.

Для пластики дефектов черепа можно использовать различные сплавы пластмассы. Но титановые — самые лучшие. Потому что это легкий материал, прочный.

Пластика черепа — сделана уже на всю жизнь. Если лечат перелом, имплант находится в теле человека до срастания перелома. Затем рекомендуют его удалить. Хотя есть люди, которые не делают этого и спокойно с ним живут

Титановые импланты, изготовленные на Закарпатье, имеют европейские сертификаты качества. Их собираются продавать за границу. Ведут переговоры с Малайзией, Чили и Нигерией. Потому что, зарабатывая, предприятие сможет помочь еще большему количеству наших защитников.