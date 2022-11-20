Бригады Украинского научно-практического центра экстренной медицины и медицины катастроф Минздрава, Волынского, Черкасского областных и Киевского городского центров работают на деоккупированных территориях Херсонской области, ежедневно выезжая в населенные пункты для оказания медицинской помощи пациентам.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, речь идет о Кочубеевской, Высокопольской, Нововоронцовской, Новоалександровской, Великоалександровской общинах.

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Отмечается, в частности, что на призыв поехать в командировку в Херсонскую область волынская бригада отозвалась одна из самых первых.

— За это время наша команда уже посетила около 16 сел, оказала помощь 215 пациентам. За день осматриваем более 30 человек. Люди обращаются с хроническими заболеваниями, психологическими травмами. Иногда приходят просто выговориться, — говорит директор Волынского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Владимир Шмаль.

По словам руководителя Украинского научно-практического центра экстренной медицины и медицины катастроф Минздрава Виталия Крылюка, у команд есть Starlink, поэтому жители могут позвонить по телефону родным.

Отмечается, что на сегодняшний день в области работает 43 учреждения здравоохранения, которые обеспечиваются приоритетными лекарственными средствами для стационарного лечения и продолжают оказывать медицинскую помощь.

За последнюю неделю в Херсонскую область было отправлено более 100 паллет необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, а также медицинского оборудования.