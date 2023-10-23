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У каждого лекарства свой срок: сколько дней действует электронный рецепт

23 октября 2023, 15:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Pixabay

В Национальной службе здоровья Украины напомнили срок действия электронного рецепта на разные группы лекарственных препаратов.

— Бывают случаи, когда нужного по е-рецепту лекарства может не быть в аптеке. Тогда его могут предложить заказать в другой аптеке. Вот почему важно знать срок действия рецепта, — говорится в сообщении

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Срок действия электронного рецепта теперь составляет:

  • 10 календарных дней – на наркотические лекарственные средства;
  • 30 календарных дней – на лекарства по программе реимбурсации (Доступні ліки);
  • 90 календарных дней – на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет начинается с даты создания такого е-рецепта (т.е. когда врач поставил электронную подпись). Так что этого времени будет вполне достаточно, чтобы получить лекарства в аптеке.

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Напоминаем, что теперь в Украине первый электронный рецепт можно получить без визита к врачу. Раньше это можно было сделать только при острых или хронических заболеваний.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Доступні ліки Ліки Рецепти
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