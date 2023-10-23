В Национальной службе здоровья Украины напомнили срок действия электронного рецепта на разные группы лекарственных препаратов.

— Бывают случаи, когда нужного по е-рецепту лекарства может не быть в аптеке. Тогда его могут предложить заказать в другой аптеке. Вот почему важно знать срок действия рецепта, — говорится в сообщении.

Срок действия электронного рецепта теперь составляет:

10 календарных дней – на наркотические лекарственные средства;

30 календарных дней – на лекарства по программе реимбурсации (Доступні ліки);

90 календарных дней – на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет начинается с даты создания такого е-рецепта (т.е. когда врач поставил электронную подпись). Так что этого времени будет вполне достаточно, чтобы получить лекарства в аптеке.

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Напоминаем, что теперь в Украине первый электронный рецепт можно получить без визита к врачу. Раньше это можно было сделать только при острых или хронических заболеваний.