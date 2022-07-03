Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что шансы подхватить вирус оспы обезьян через прикосновение к зараженным поверхностям достаточно малы.

— Во время развивающейся в настоящее время вспышки случаев оспы обезьян за пределами известных эндемичных районов выяснилось, что передача в основном происходит при тесном физическом контакте с людьми с симптомами, — отмечают исследователи.

Ученые провели отбор проб окружающей среды в палатах пациентов, госпитализированных с обезьяньей оспой.

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По словам авторов исследования, все поверхности, к которым прикасались пациенты, имели прямое вирусное загрязнение. Причем самые высокие нагрузки были обнаружены в ванных комнатах (например, умывальник, сиденья для унитаза).

Также вирусом были заражены полотенца, рубашки и наволочки, которыми часто пользовались пациенты.

В итоге ученые пришли к выводу, что несмотря на высокую концентрацию вируса на поверхностях, результаты не доказывают, что заражение может произойти при контакте с этими поверхностями.

Авторы подчеркивают, что в настоящее время нет четких данных о том, какая доза вируса приводит к заражению человека оспой обезьян. Однако предполагается, что для запуска инфекции требуется значительно более высокая доза, чем, например, для вируса натуральной оспы.

Тем не менее, по словам ученых, профилактика распространения вируса от пациентов с симптомами должна быть индивидуально адаптирована.

Основываясь на своих выводах, авторы заключают, что регулярная дезинфекция мест частого контакта может снизить инфекционный вирус на поверхностях, а вместе с ним и риск передачи.