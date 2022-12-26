Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали официальное разъяснение по поводу рисков привиться вакциной, которая испортилась в период обесточивания.

— В последнее время пациенты обеспокоены сохранением качества вакцин в амбулаториях или пунктах прививки в условиях отключения электроэнергии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти переживания в большинстве своем касаются вопроса, могут ли им ввести вакцину, которую хранили с нарушением холодовой цепи.

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— Давайте попробуем сначала ответить кратко: нет. Возникновение таких ситуаций невозможно. Медицинская система приступила к подготовке к возможным отключениям света заранее, — констатирует Минздрав.

Сообщается, что региональные склады хранения вакцин и большинство центров первичной медико-санитарной помощи оборудованы генераторами.

Кроме того, все учреждения здравоохранения, которые занимаются вакцинацией, имеют четкий алгоритм действий на случай обесточивания, а медики прошли дополнительную учебу и знают, что делать.

Сообщается, что заведения первичной медико-санитарной помощи, предоставляющие услуги по вакцинации, могут хранить вакцины для рутинных прививок и против Covid-19 от одной недели до одного месяца. Даже несмотря на периодическое обесточивание из-за террористических действий российской федерации, резюмируют в ведомстве.