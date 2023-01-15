Специалисты Министерства внутренних дел Украины на своем Telegram-канале рассказали, как следует действовать, если произошел обвал здания от взрыва.

— При взрыве в здании необходимо стараться сохранять спокойствие и соблюдать важные инструкции, которые помогут сохранить жизнь, — говорится в сообщении.

Если есть возможность покинуть здание, важно не пользоваться лифтом. При возможности предупредите других об опасности обрушения. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска. От дома важно отойти как можно дальше.

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Если нет возможности покинуть здание, держитесь подальше от окон и балкона. По возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение. Разместитесь в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

Если вы оказались под завалами, зовите на помощь, старайтесь высвободить руки и ноги. При возможности — позвоните по телефону 101. Также можете самостоятельно попытаться разобрать завал, однако не трогайте то, на чем все держится. Если есть возможность, стучите по трубам или батареям.

Фото: Киев Life