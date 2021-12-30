Насколько продвинулась трансплантация в Украине в 2021 году и каковы ее перспективы на 2022 год. Достаточно ли успешно прошла Covid-вакцинация и почему в уходящем году не удалось достичь поставленной цели в этом процессе. Готовы ли украинцы в целом к бустерной дозе. Станет ли 2022 год стартовым в отношении страховой медицины и что предпринимает правительство, чтобы украинские медики не уезжали на работу в другие страны. На эти и другие актуальные вопросы отечественной медицинской отрасли Фактам ICTV в эксклюзивном интервью ответил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Трансплантация: сначала – печень, потом – сердце

— Трансплантацию следует рассматривать как комплекс изменений, которые происходят в системе здравоохранения. Данная сфера является своеобразным индикатором того, что наша медицинская помощь выходит на качественно новый уровень, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, если говорить об изменениях в области украинской трансплантации в 2021 году, то прежде всего важно отметить пересмотр тарифов на эту услугу.

Речь идет о финансовых расходах, которые оплачивает Министерство здравоохранения соответствующим медицинским учреждениям за оказанные ими услуги по пересадке органов. Это было двухэтапное повышение: сначала – почки, печень и костный мозг, потом – легкие и сердце.

Таким образом, по словам министра, Украина сегодня вполне может конкурировать в предоставлении услуг по трансплантации со странами, куда раньше приходилось отправлять наших граждан для проведения пересадки того или иного органа.

Развивая трансплантацию в Украине по рыночным тарифам, мы тем самым экономим большие деньги, не отправляя украинцев для лечения за границу, отметил Виктор Ляшко. И одновременно дополнительно инвестируем в нашу систему здравоохранения, что позволяет активнее развивать отечественную трансплантологию.

Что касается планов на 2022 год, то, по словам главы здравоохранительного ведомства, в бюджете предусмотрено на порядок больше средств на финансирование трансплантационных услуг. И даже если их будет предоставлено больше, чем предполагалось, все равно и эти расходы будут покрыты.

— Мы неоднократно показывали, что эта сфера для нас – приоритетная, и намерены и дальше системно ее развивать, — заверил министр.

Он также напомнил, что в приложении Дія вскоре появится опция о согласии на трансплантацию органов (либо самого донора, либо его родственников) в соответствии с действующим законодательством в этой сфере. Сегодня этот вопрос лежит сугубо в плоскости разработки технического обеспечения такой программы. И это тоже станет еще одним толчком для развития сферы трансплантации.

Вакцинация: не все так плохо, но и не все так хорошо

— Успешность или неуспешность вакцинальной кампании мы можем оценивать исключительно по количеству привитых граждан Украины, — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, по состоянию на конец 2021 года, мы имеем 43% полностью привитых взрослых украинцев. Планка была на 70%. Реально ли было этого достичь? Да, реально. Поскольку у нас есть регион, который выполнил план национальной иммунопрофилактики. Это город Киев, в котором 70% взрослых жителей получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Почему в других местах не удалось достичь этого показателя? Тут есть целый ряд факторов, один из которых – вопрос недоверия к вакцинации. Чтобы понять, насколько правильно была проведена коммуникация в данном вопросе с населением, мы пользуемся данными социологического опроса. И эти данные показывают, что 88% украинцев услышали информацию, которую пыталось донести до них Министерство здравоохранения Украины.

Далее стоял вопрос доступности вакцин. Чтобы все, кто хотел, смогли прийти и сделать прививку. К сожалению, в первой половине 2021 года с этим была проблема. Но она была благополучно закрыта уже с середины лета.

— Мы не просто обеспечили всех желающих вакцинальными препаратами, мы также предоставили людям выбор минимум из четырех производителей вакцин, — отметил министр.

Бустерные дозы пока не в приоритете

— Для начала давайте разделим эти два понятия: дополнительная доза и бустерная, — предложил Виктор Ляшко.

Он отметил, что дополнительная доза в Украине уже разрешена. Она рекомендована людям, состояние здоровья которых дает основания полагать, что две дозы не дадут желаемого результата. Речь идет о тяжелых фоновых заболеваниях, сопряженных со снижением иммунитета (онкология, гормональная терапия, ВИЧ и т.д.).

Бустерная же доза, которая делается спустя шесть месяцев после проведения полного курса вакцинации, разрешена в отношении медиков и работников домов-интернатов. Параллельно ведется работа над тем, чтобы разрешить введение бустерной дозы другим категориям населения, сказал министр.

По его словам, в госбюджете предусмотрены соответствующие средства, чтобы обеспечить иммуномодулирующими препаратами всех, кто еще не вакцинировался, и всех, кто хочет сделать бустерный укол.

Уже подписан контракт с компанией Pfizer на $25 млн на 2022 год. Также есть контракты на поставки инактивированной вакцины. Поэтому проблем с доступом к вакцинам в 2022 году быть не должно.

Что же касается готовности украинцев к получению бустерной дозы, то Виктор Ляшко условно разделил общество на три ключевых категории.

Первая – это люди, которые прививаются, как только появляется вакцина. Это 25% от всех украинцев, которые 100% готовы к бустеру. Потому что они читают о вакцинации, оперируют свежими данными и реально хотят получить дополнительную защиту от коронавирусной инфекции.

Вторая категория – 10-15% украинцев, которые не верят в науку, не верят в технологии, но верят в какую-то теорию заговора. С такими людьми очень тяжело работать. И они, понятно, к бустерной дозе еще не готовы. Потому что большинство из них не готовы даже к первому вакцинальному уколу.

Третья категория – это прослойка украинцев, которых нельзя отнести ни к первой, ни ко второй категориям. Это люди, которые сомневаются. И чем больше их перейдет в первую категорию, тем легче будет вести борьбу с эпидемией коронавируса в Украине и пандемией в глобальном масштабе.

ВОЗ призывает не ставить в приоритет бустерную дозу как таковую, а отдавать предпочтение двухдозовой вакцинации тех, кто еще ее не получил. Это намного эффективнее повлияет на преодоление коронавирусной инфекции.

Плюс – появление препаратов прямого действия, которые направлены на уничтожение вируса. Все это вместе взятое – вакцины и препараты — и дает нам основания более оптимистично смотреть в будущее.

Аргументы в пользу того, чтобы остаться

Пользуясь возможностью, Виктор Ляшко поблагодарил всех наших медицинских работников, которые находятся сегодня на переднем крае борьбы с пандемией, помогая и спасая независимо от времени суток или дня недели.

— Что же касается причин того, что наши медики принимают решение уехать работать за границу, то главная из них – отсутствие мотивации, — отметил министр

По его словам, на сегодня определены три составляющие, которые позволят убедить медработников оставаться в Украине.

Первая составляющая – повышение заработной платы. В бюджете на 2022 год впервые заложено повышение зарплат медиков до уровня рыночных. То есть базовый уровень зарплаты медицинской сестры в будущем году будет составлять 13 500 грн, врача – 20 тыс. грн. То есть доход медицинских работников среднего звена привязан к уровню средней заработной платы по стране. А это примерно $500.

Вторая составляющая — комфортные условия работы наших медиков и инновационное техническое оборудование. Потому что наши медработники – профессионалы, и им нужно обеспечить такую же профессиональную материально-техническую базу.

По словам министра, в 2021 году в Украине заработало 21 приемное отделение в рамках программы президента Большая стройка. К 2028 году запланированы изменения в инфраструктуре 48 больниц. Строятся новые корпуса, производятся ремонты операционных, центральных стерилизационных отделений, закупается новое оборудование.

В областных клинических больницах будут возводиться геликоптерные площадки, поскольку развивается аэромедицинская эвакуация, которая уже в этом году спасала жизни украинцев. И в дальнейшем планируется расширить ее услуги на всю территорию Украины.

Таким образом, украинские больницы станут более комфортными по условиям труда, как для медиков, так и для пациентов, в плане качества получаемых медицинских услуг.

И, наконец, третья составляющая – это жилье. В 2021 году правительство Украины приняло соответствующее постановление, а Минздрав подписал соответствующий контракт с Украинской финансово-жилищной компанией. Его суть в том, что по прибытии по месту работы молодой специалист получает жилье, за которое платит аренду, которая одновременно является взносами в счет приобретения этого жилья в собственность.

Если же инициатива по смене места работы медицинским сотрудником будет исходить от Минздрава, то на этот случай в госбюджете на 2022 год предусмотрено 100 млн грн для покрытия арендных платежей этому медику.

— Думаю, что эти три ключевых фактора окажут существенное влияние на желание медицинских работников всех остаться работать на благо своей Украины, — сказал Виктор Ляшко.

Страховая медицина: еще не время

Отвечая на вопрос о перспективе внедрения страховой медицины в Украине, министр здравоохранения отметил, что на сегодня у нас уже есть национальный страховщик.

Правда, по его словам, пока что сбор поступлений немного отличается от классической схемы, которая работает там, где медицинское страхование уже введено. Сбор же средств для НСЗУ, которая через программу медицинских гарантий оплачивает предоставление услуг каждой больнице, пока происходит посредством отчислений с общих налогов.

Министр также напомнил, что в 2021 году подписан меморандум по запуску пилотного проекта по фармацевтическому страхованию. Дополнительно к программе Доступні ліки предложена модель, в рамках которой человек может купить страховой полис и иметь компенсацию затрат на приобретение лекарственных средств для лечения тех болезней, которые не попали в программу Доступні ліки. Это вариант добровольного медицинского страхования.

Стратегически об отходе от модели солидарного медицинского страхования, которая сегодня работает в Украине, пока говорить преждевременно. Поскольку, по словам Виктора Ляшко, для внедрения медицинского страхования необходимо решить еще много глобальных проблем, в том числе и в сфере добросовестной уплаты налогов, предусмотренных действующим законодательством.