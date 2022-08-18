Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу возможности продолжить лечение туберкулеза в случае переезда в другой регион.

— Если вы были вынуждены из-за боевых действий (или по другой причине) переехать в другой регион и потеряли возможность посещать свое медицинское учреждение, лечение против туберкулеза можно продолжить в другой больнице, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что очень важно не прерывать курс, поскольку постоянный и непрерывный прием медикаментов под врачебным наблюдением является залогом эффективного лечения.

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Для того, чтобы продолжить лечение в новом месте, необходимо найти ближайшее медучреждение, имеющее соответствующий договор с НСЗУ.

Получить эту информацию можно в контакт-центре по номеру 16-77. После этого следует позвонить в медучреждение, чтобы уточнить график работы и записаться на прием.

Кроме того, на сайте Центра общественного здоровья (ЦОС) также можно найти контакты ближайшего фтизиопульмонологического центра с адресом, ссылкой на сайт/соцсети, где есть весь массив информации, который может потребоваться для справок или консультаций.

Напоминаем, что во время лечения пациенты имеют право получать необходимые лабораторные и инструментальные исследования, медикаментозное обеспечение, обезболивание, выявление и лечение сопутствующих заболеваний, питание в стационаре и т.д.

Кроме того, пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулеза, могут наблюдаться и находиться под контролем врача первичной помощи амбулаторно по месту нахождения.