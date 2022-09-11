Боевой ротный медик с позывным “Томат” из подразделения Сил специальных операций ВСУ “Азов” в интервью одному из украинских СМИ рассказал, в частности, о том, почему так важен качественный турникет на поле боя и почему жгут Эсмарха — это верная гибель.

— В тактической медицине применяется деление территории на три зоны: первая – это зона “под огнем”, там ты ничего не делаешь, только накладываешь турникет. Дальше идет зона тактических условий, где медик уже может работать, — объясняет Томат.

По его словам, в зоне тактических условий медик все проверяет, разрезает одежду, даже если внешне все выглядит нормально.

Были случаи, говорит Томат, когда не заметили ранение ноги в ботинке, человек потерял сознание и просто истек кровью.

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Потом раненого передают на casevac. Это машина, которая находится в непосредственной близости от боевых действий. На ней раненого отвозят на medevac – это уже оборудования машина, которая находится километров за пять от фронта и которая повезет раненого в госпиталь.

Эта машина оборудована кислородом, капельницами, аппаратом ИВЛ и другим оборудованием. Casevac – это такое такси от зоны боевых действий до medevac, а medevac – это скорая, которая везет в госпиталь.

Что же касается россиян, то, по словам боевого медика, у них с этим все максимально плохо.

— Сколько мы видели пленных, убитых, у них даже аптечек нет. Не говоря уже о качественных турникетах, которые работают на 100%, как у нас, — объясняет Томат.

Он вспоминает, что еще в 2014 году наши воины вешали себе на приклад “красные турникеты” – жгуты Эсмарха. Это значило: если повесил на приклад, считай себя убил.

Жгут Эсмарха, по словам Томата, эта резина, которая тянется, трескается из-за жары. Такой турникет просто убивает человека.

— По опыт знаю, что лучше иметь два нормальных турникета, чем шесть некачественных, потому что ты можешь его надеть, он лопнет, а наложить следующий уже не сможешь, не будет сил, — говорит медик.

По его словам, лучшим в мире считается турникет САТ, который один раз надел и все. Компания-производитель запрещает использовать его второй раз.

Нельзя экономить на медицине, все должно быть очень качественным, а это все дорого стоит. С этим есть проблемы. Тот же турникет САТ стоит где-то 800 гривен и достать его крайне проблематично, говорит Томат.