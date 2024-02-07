В июле и августе в Нью-Йорке, Коннектикуте и Северной Каролине наблюдался ряд тяжелых инфекций, вызванных смертоносной бактерией Vibrio vulnificus.

Об этом говорится в отчете центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отчет имел красноречивое название — Тяжелые инфекции Vibrio vulnificus во время волн жары в трех восточных штатах США в июле-августе 2023 года.

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Согласно этому отчету, рост количества смертоносных инфекций, вызванных бактериями, поедающими мясо, побил все рекорды.

Что же это за бактерия — Vibrio vulnificus

Этот вид живет в прибрежных водах соленых водоемов. Если эта бактерия попадает в открытую рану, она может вызвать опасную инфекцию, так называемый некротический фасциит, который приводит к быстрому разрушению окружающих тканей.

Если бактерии попадают внутрь через употребления недостаточно обработанных или сырых морепродуктов, в частности устриц, это может привести к смертельной желудочно-кишечной инфекции.

Симптомами обычно являются лихорадка, рвота и водянистая диарея. Заражение может вызвать сепсис и последующий септический шок, угрожающий жизни.

Активность бактерий увеличивает жара

В отчете описано 11 случаев вибриоза. Двое пострадавших были из Нью-Йорка, двое — из Коннектикута и семеро — из Северной Каролины. Возраст заболевших варьировался от 37 до 84 лет.

Умерли пятеро пациентов. Один чудом выжил после септического шока.

Объединяло все случаи заражения то, что они случились во время рекордно высокой жары, которая обрушилась на США.

Шесть человек могли заразиться, купаясь в прибрежных водах Атлантического океана. Еще два случая связаны с обработкой морепродуктов или приготовлением пищи из них.

В отчете отмечается, что с повышением температуры прибрежных вод ожидается, что смертоносные инфекции, вызванные плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, станут более распространенными.

Чтобы предотвратить заражение, специалисты советуют не купаться в прогретых прибрежных водах, особенно если на теле есть раны или царапины. А также отказаться от сырых морепродуктов, в частности устриц.

Употреблять их только тщательно проваренными.

Источник: Science Times