В Виннице сделали первую операцию на открытом сердце годовалому мальчику из Николаева

Операцию на открытом сердце сделали впервые в Винницкой областной детской больнице годовалому мальчику из Николаева. Она длилась 4 часа. На 16 минут сердце ребенка остановили — за него работал аппарат искусственного кровообращения.

Об этом сообщил в Facebook председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

— Если четыре года назад в Виннице мы провели первую такую ​​операцию взрослому, а год спустя — во втором центре, то, безусловно, сегодняшняя — это сенсация. Ведь детская кардиохирургия одна из самых сложных. В Украине было 8 медцентров, выполнявших подобные операции на сердце у детей. Теперь появился девятый — в Виннице, — поясняет ведущий кардиохирург Украины Василий Лазоришинец, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова.

Он непосредственно участвовал в операции — возглавил команду киевских кардиологов.

— С этим ребенком обратились ко мне еще до войны. Приехали в Киев на обследование из Николаева. Обследовали ребенка, и я назначил плановое оперативное вмешательство на 14 марта. Началась война… Все в шоке. Прекратили операции, — рассказывает заведующий отделением хирургии врожденных пороков сердца Института Амосова Ярослав Труба.

Однако врач сказал родителям оставаться на связи. И после двух недель перевозки оборудования и подготовки к операции позвонил маме пациента с хорошей новостью. Только ехать пришлось уже в Винницу.

По словам Трубы, когда его бригада врачей вывозила оборудование, Бучу накрыли Градами, как только они проехали город. Когда родители с мальчиком выезжали в Винницу, обстрелы накрыли уже Николаев.

На следующей неделе в больнице планируется уже вторая операция на открытом сердце.