Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжительное употребление искусственных подсластителей не снижает вес и может увеличить риск диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у взрослых.

— Эти альтернативы сахару при длительном употреблении не способствуют снижению жировых отложений ни у взрослых, ни у детей, — говорится в рекомендации ВОЗ.

В заявлении также отмечается, что данная рекомендация распространяется на всех людей, за исключением лиц с диабетом, и включает все синтетические и природные или модифицированные некалорийные подсластители, которые не классифицируются как сахара.

Некоторые примеры подсластителей включают аспартам, сахарин, сукралозу и стевию.

Однако Международная ассоциация подсластителей, некоммерческая организация, представляющая отрасль, назвала рекомендацию ВОЗ медвежьей услугой для потребителей.

— Подсластители являются одним из наиболее тщательно изученных ингредиентов в мире и продолжают оставаться полезным инструментом для лечения ожирения, диабета и стоматологических заболеваний, — говорится в заявлении Ассоциации.

В организации заявили, что рекомендация ВОЗ в настоящее время считается условной.

ВОЗ заявила, что рекомендация не распространяется на средства гигиены, содержащие искусственные сахара, такие как зубная паста, кремы для кожи и лекарства.

— Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, — сказал директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка.

По его мнению, не содержащие сахара подсластители не являются важными диетическими факторами и не имеют питательной ценности.