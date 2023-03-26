Медики Запорожья начали использовать новейшее телемедицинское оборудование, позволяющее пациентам с повреждениями мозга быстрее вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Rehabilitation Gaming System — это новый реабилитационный подход, который предлагает индивидуальные и научно обоснованные тренинги для реабилитации когнитивных и моторных дефицитов, — говорится в сообщении.

Платформа помогает пациентам с такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, болезнь Альцгеймера, атаксия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, травма спинного мозга, черепно-мозговая травма, инсульт, а также пациентам, получившим различные травмы, контузии вследствие ранений и взрывов во время боевых действий.

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— Специалист синхронизирует телефон пациента со своим гаджетом, создает ему аккаунт и выбирает занятия по его проблематике. Терапия начинается уже на этапе формулировки задачи, — рассказывает эрготерапевт больницы Святого Николая Анна Згуральская.

По словам специалиста, можно подключать не только когницию, но и руки, если они слабы после травмы или инсульта.

К примеру, пациент виртуально “берет” яблоко и перекладывает его в корзину. При этом он совершает много осознанных движений, в которые вовлечены мозг и руки.

Врач может отслеживать все процессы и корректировать задачи, а также назначать не только упражнения из мобильного приложения, но и прикладные, без использования мобильных гаджетов.

— Очень показательны результаты пациентов, которые после работы с программой дома, вернутся через 2-3 месяца на очередной курс реабилитации, — отмечает Анна.

По статистике, каждый год происходит более 100 тыс. инсультов, и более трети из них — у людей трудоспособного возраста.