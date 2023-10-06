Китайские ученые, проведя ряд исследований, обнаружили новые свойства чая.

Они доказали, что этот напиток положительно влияет на когнитивные способности человека. А конкретно — на конвергентное мышление, которое включается, когда нужно быстро решить сложную задачу, применив четкий алгоритм действий.

В эксперименте приняли участие более 100 добровольцев, которым предложили решение определенных задач, например, решение головоломок.

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Перед тестированием участникам давали выпить. Одним — стакан чая, другим — стакан воды.

Для решения предлагались задачи разной степени сложности.

Оказалось, что с самыми сложными уровнями головоломок лучше справлялись любители чая, чем те, кто пил простую воду. При этом, когда задания имели низкий уровень сложности, обе группы показывали почти одинаковые результаты.

Ученые заметили еще один интересный нюанс — участники “чайной группы” выполняли сложные задания с энтузиазмом, в то время, как другие — без особого рвения.

— Чай также помогал людям меньше уставать, когда они работали над важной задачей, — отметила Лей Ванг, психолог Пекинского университета.

Теперь понятно, почему так называемые мозговые штурмы при решении сложных задач проходят в некоторых компаниях за чаепитием.

Источник: Food Quality and Preference