Команда ученых Джорджтаунского университета в ходе исследования обнаружила, что употребление чайного гриба помогает снизить уровень сахара в крови.

— Насколько нам известно, это первое клиническое исследование, изучающее влияние чайного гриба на людей с диабетом, — отметил автор Дэн Меренштейн.

В ходе эксперимента измерялся уровень сахара в крови у 12 пациентов с диабетом II типа, которые принимали напиток в течение месяца. Затем их показатели сравнили с результатами употребления аналогичного по вкусу плацебо в следующий четырехнедельный период.

Участникам давали около 250 мл того и другого напитка в день.

Результаты показали, что уровень глюкозы в крови снизился со 164 до 116 мг на децилитр в течение четырех недель при употреблении чайного гриба.

Ученые надеются провести более масштабное исследование, чтобы дать более точный ответ на вопрос об эффективности чайного гриба в снижении уровня глюкозы в крови и, следовательно, в профилактике или лечении диабета II типа.