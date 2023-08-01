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Ученые обнаружили, что чайный гриб снижает уровень сахара в крови

1 августа 2023, 13:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чайний гриб
Источник: Unsplash

Команда ученых Джорджтаунского университета в ходе исследования обнаружила, что употребление чайного гриба помогает снизить уровень сахара в крови.

— Насколько нам известно, это первое клиническое исследование, изучающее влияние чайного гриба на людей с диабетом, — отметил автор Дэн Меренштейн.

В ходе эксперимента измерялся уровень сахара в крови у 12 пациентов с диабетом II типа, которые принимали напиток в течение месяца. Затем их показатели сравнили с результатами употребления аналогичного по вкусу плацебо в следующий четырехнедельный период.

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Участникам давали около 250 мл того и другого напитка в день.

Результаты показали, что уровень глюкозы в крови снизился со 164 до 116 мг на децилитр в течение четырех недель при употреблении чайного гриба.

Ученые надеются провести более масштабное исследование, чтобы дать более точный ответ на вопрос об эффективности чайного гриба в снижении уровня глюкозы в крови и, следовательно, в профилактике или лечении диабета II типа.

Источник
The Sun
Теги
Диабет Наукові дослідження
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