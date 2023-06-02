Команда ученых Университета Упсалы в ходе небольшого исследования выяснила, что даже небольшие порции пищи, богатой жирами и сахаром, к примеру, фастфуда, делают сон более поверхностным и менее восстановительным.

В эксперименте участвовали 15 взрослых здоровых мужчин, которые первую неделю питались фастфудом, а вторую — здоровой пищей, богатой овощами и цельнозерновыми продуктами. При этом обе диеты были одинаковыми по калорийности.

Участники вели дневник, где записывали, когда ложились спать, как долго спали, каким был их сон, насколько отдохнувшие чувствовали себя.

В то же время мужчины прошли обследование с помощью полисомнографии, регистрирующей мозговую активность, насыщенность крови кислородом, ритмы сердцебиения и дыхания.

Выяснилось, что продолжительность сна не зависела от диеты: при обоих способах питания участники спали в среднем по 7 часов и 45 минут. Так же не отличались и время засыпания и смены фаз сна.

Однако на диете с фастфудом у участников во время сна заметили уменьшение доли дельта-ритма активности мозга с увеличением бета- и тета-ритма. Это указывает на более поверхностный и менее восстанавливающий сон.

По словам ученых, необходимы следующие исследования, чтобы проверить связь диеты и мозговой активности во сне.

Источник: nauka.ua