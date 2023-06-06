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Ученые выяснили, люди с каким характером самые умные

6 июня 2023, 11:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог, мозок
Источник: Depositphotos

Команда ученых Университета Миннесоты провела колоссальный мета-анализ свыше 1 300 исследований за минувшие 100 лет, целью которых было выяснить, как характер человека влияет на его когнитивные способности.

Итоги этого уникального исследования были представлены в журнале Национальной академии США.

Эксперты трактуют когнитивные способности, как нашу возможность мыслить (в том числе, и образно-абстрактно), воспринимать информацию, анализировать ее, делать выводы и т.д. Эту теорию обосновал швейцарский психолог Жан Пиаже.

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После того как ученые обработали данные 2 млн человек из 50 стран, выяснилось, что на когнитивные способности оказывают влияние 79 качеств характера. К примеру, таких как вежливость, тревожность, скромность, вспыльчивость и т.д.

Всего в мета-анализ включили 97 когнитивных способностей, среди которых скорость чтения, память, логика поступков и т.д.

Главные выводы, которые сделали ученые, сформулированы примерно так:

  • люди, которые открыты для новой информации и опыта, имеют лучшие когнитивные способности, чем те, кто не приемлет перемен;
  • вспыльчивые, депрессивные, подозрительные сложнее усваивают знания и у них проблемы с логикой;
  • активные и энергичные люди обладают высоким уровнем памяти, и способностью правильно обрабатывать информацию;
  • сострадательные люди имеют более высокие показатели по вербальным и количественным навыкам познания;
  • интроверты в целом немного проигрывают по способностям экстравертам, которые в большинстве имеют хорошую память и способны более качественно обрабатывать информацию.

Кроме этого, как это ни парадоксально, но одним из самых сильных показателей влияния на умственное развитие стало трудолюбие.

Источник: PNAS

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