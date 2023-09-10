Команда ученых Гетеборгского университета в ходе исследования выяснила, что пожилые люди могут иметь заболевание глаз, которое приводит к слепоте, но не подозревают об этом. Половина из тех, у кого диагностирована глаукома, не знали о ней.

— Глаукома предвещает плохие новости для нашего зрения, поскольку она может вызвать слепоту из-за повреждения нерва в задней части глаза, называемого зрительным нервом, — говорят ученые.

В ходе своего эксперимента они набрали 1 203 участника и попросили их ответить на вопросы о здоровье их глаз и наличии глаукомы в их семье.

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Результаты показали, что почти у 5% участников была глаукома и половина не знали, что она у них есть.

— Таким образом, половине тех, у кого оказалась глаукома, был поставлен диагноз, потому что они принимали участие в эксперименте, — отметила исследователь Лена Хавстам Йоханссон.

По словам ученых, заболевание глаз часто не имеет никаких предупреждающих знаков. На ранних стадиях здоровый глаз может компенсировать потерю зрения, в результате чего многие люди считают, что их зрение остается таким же хорошим, как и раньше.

Исследовательская группа объяснила, что их результаты подтверждают: глаукома часто изначально не приводит к потере остроты зрения, что затрудняет обнаружение заболевания.

По словам ведущих экспертов, симптомы могут включать в себя помутнение зрения или появление радужных кругов вокруг ярких источников света.

Исследователи объяснили, что крайне важно выявить глаукому на ранней стадии, чтобы можно было начать лечение глазными каплями, которые снижают внутриглазное давление и замедляют повреждение зрительного нерва.

Источник: Express