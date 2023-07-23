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Ученые выяснили, что миллионы людей живут с невыявленным переломом позвоночника

23 июля 2023, 11:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pexels

Как рассказали эксперты популярного британского онлайн-издания, миллионы людей живут с невыявленным переломом позвоночника и костями настолько хрупкими, что их может сломать обычный кашель.

По словам ученых, чаще всего от перелома позвоночника, связанного с остеопорозом, страдают женщины. Причем у каждого десятого пациента старше 50 и у каждого пятого после 70 лет эти состояния в основном не диагностируются.

— 70% случаев ошибочно принимают за растяжение спины или отмахиваются от них, списывая на старость, а медики не выявляют их и не лечат, — говорят эксперты.

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Однако, если остеопороз вовремя не выявить, он приведет к переломам, инвалидности и даже к смерти.

Подсчитано, что переломы шейки бедра обходятся Службе здоровья Великобритании в 2 млрд фунтов стерлингов и занимают более миллиона больничных коек в год. До 25% пациентов с переломом шейки бедра умирают в течение года.

— Хорошая новость заключается в том, что дальнейшие переломы позвоночника можно предотвратить с помощью скринига. Доступен ряд лекарств, которые очень эффективны для снижения риска дальнейшего перелома на 50-80%, — говорят медики.

По данным ВОЗ, сломанные кости являются четвертой по значимости причиной смерти и инвалидности и второй основной причиной госпитализации в отделения неотложной помощи.

Источник: Express

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