Как рассказали эксперты популярного британского онлайн-издания, миллионы людей живут с невыявленным переломом позвоночника и костями настолько хрупкими, что их может сломать обычный кашель.

По словам ученых, чаще всего от перелома позвоночника, связанного с остеопорозом, страдают женщины. Причем у каждого десятого пациента старше 50 и у каждого пятого после 70 лет эти состояния в основном не диагностируются.

— 70% случаев ошибочно принимают за растяжение спины или отмахиваются от них, списывая на старость, а медики не выявляют их и не лечат, — говорят эксперты.

Однако, если остеопороз вовремя не выявить, он приведет к переломам, инвалидности и даже к смерти.

Подсчитано, что переломы шейки бедра обходятся Службе здоровья Великобритании в 2 млрд фунтов стерлингов и занимают более миллиона больничных коек в год. До 25% пациентов с переломом шейки бедра умирают в течение года.

— Хорошая новость заключается в том, что дальнейшие переломы позвоночника можно предотвратить с помощью скринига. Доступен ряд лекарств, которые очень эффективны для снижения риска дальнейшего перелома на 50-80%, — говорят медики.

По данным ВОЗ, сломанные кости являются четвертой по значимости причиной смерти и инвалидности и второй основной причиной госпитализации в отделения неотложной помощи.

Источник: Express