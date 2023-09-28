Исследование ученых из Кембриджа, в котором приняли участие более 900 женщин, не обнаружило никаких доказательств того, что потребление кофеина выше среднего во время беременности связано с преждевременными родами или меньшим весом детей.

Отмечается, что Национальная служба здравоохранения рекомендует беременным женщинам выпивать не более 200 мг кофеина в день, что эквивалентно двум чашкам растворимого кофе или чая.

Однако в этом же в исследовании было подсчитано, что у женщин, которые курили во время беременности, вероятность преждевременных родов была почти в три раза выше, чем у некурящих, что более чем вдвое превышает предыдущую оценку.

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Было также обнаружено, что дети, рожденные от курящих матерей, в четыре раза чаще оказываются меньше для своего гестационного возраста, что подвергает их риску серьезных осложнений, включая затрудненное дыхание и инфекции.

Отмечается, что предыдущие исследования, изучавшие связь между курением, кофеином и неблагоприятными исходами беременности, как правило, полагались на данные, которые сообщали сами пациенты, что не всегда является надежным источником информации.

Как заявил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Кембриджского университета, профессор Гордон Смит, полученные результаты не означают, что беременным женщинам следует начать пить много эспрессо.

Исследования показали, что очень высокое потребление кофеина, особенно кофе, связано с более высоким риском выкидыша и мертворождения. Однако, как отметили учение Кембриджа, они не изучали женщин, которые потребляли чрезвычайно много кофеина.

Следовательно, по их словам, они не стали интерпретировать полученные результаты, как указывающие на необходимость изменения текущих официальных рекомендаций по потреблению кофеина.