Команда канадских ученых из Исследовательского центра Университета Лаваля в Квебеке в ходе исследования выяснила, что работа, которая не приносит морального удовлетворения, может нанести серьезный ущерб здоровью сердца мужчины.

Экперимент, в котором приняли участие почти 6 500 служащих, показал, что мужчины, которые обычно испытывали стресс на работе, имели вдвое больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем их сверстники, которые были более довольны своим местом службы.

В некоторых случаях этот стресс принимал форму напряжения, когда работники чувствовали давление руководства, связанное с необходимостью выполнять свои обязанности.

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В других случаях центральной проблемой был дисбаланс усилий и вознаграждения, когда сотрудники чувствуют, что их усердие не приносит адекватной прибыли — будь то оплата, продвижение по службе, признание или чувство удовлетворения.

Мужчины, которые сообщали о любом виде стресса на работе, имели примерно на 50% больше шансов заболеть ишемической болезнью сердца в течение следующих 18 лет по сравнению с мужчинами, которые были более счастливы на своем рабочем месте.

Были и мужчины, которые упомянули оба типа стресса на работе: у них риск сердечных заболеваний был вдвое выше.

Любопытно, что, по словам ученых, среди женщин подобного эффекта не наблюдалось, что может затруднить установление четкой связи между стрессом на работе и болезнями сердца у женщин.

Исследователи заявили, что полученные результаты не доказывают, что стресс на работе наносит ущерб мужским сердцам или что он не вредит женщинам.

Но существует множество причин, по которым стресс на работе, где взрослые проводят так много времени, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.