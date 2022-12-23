Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали всю правду об аскорбиновой кислоте, на которую многие уповают как на эффективную профилактику простуды.

— Витамин C не поможет не заразиться, но может облегчить течение болезни и поддержать организм. Витамин С — замечательный антиоксидант. Также он нужен для нормального формирования кровеносных сосудов, хрящей, мышц, коллагена в костях, — отмечают медики

По их словам, Минздрав рекомендует суточную норму витамина С для взрослых в объеме 70-100 мг.

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— Стоит понимать, что витамином С не лечат, а вот употребление препарата в неконтролируемом количестве может только навредить, — настаивают специалисты.

И напоминают, что в 70-х годах прошлого века даже в ученой среде господствовало мнение, что витамин С — панацея от всех болезней: от рака до аутизма.

Однако выяснилось, что большие дозировки витамина могут вызвать образование камней в почках. А среди побочных эффектов регулярного потребления выделяют боль в животе, сердце и проблемы со сном.

Более того, по словам медиков, витамин С может входить в реакцию с другими лекарствами, которые принимает человек. Например, с противовирусными, гормональными препаратами и антикоагулянтами. Поэтому менять дозировку витамина следует только после консультации в врачом.

Важно! Суточную норму витамина С можно спокойно получить из продуктов. Например, его много в цитрусовых, сладких перцах, помидорах и брокколи.

Источник: Береги себя