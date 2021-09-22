Несмотря на то, что в целом США демонстрирует оптимистичную статистку — почти 55% населения привито двумя дозами, в последние дни смертность от Covid-19 в стране достигла исторического максимума. За сутки там умирают в среднем по 2 тыс. человек. Анализ данных показывает, что страна находится на очередном пике по заболеваемости. И это – несмотря на то, что Штаты имеют свои высококлассные вакцины.

Действительно, в свое время США стартовали рекордными темпами вакцинации, однако в последнее время скорость иммунизации заметно снизилась. В итоге на сегодня каждый четвертый житель страны (в среднем это республиканец без высшего образования) остается непривитым.

Отсюда и трагическая закономерность: смертность от Covid-19 в десяти штатах с наименьшим темпом вакцинации за последнюю неделю в среднем в четыре раза превысила аналогичный показатель в десяти штатах, лидирующих в проведении вакцинации.

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А тем временем в Украине

Увы, но в отличие от Америки, мы пока не можем похвастать убедительной статистикой вакцинации населения. Двумя дозами вакцин против коронавирусной инфекции в Украине привито немногим более 5 млн. украинцев. Хотя недостатка в вакцине на сегодняшний день в стране однозначно нет. Как и не будет дефицита прививок до конца 2021 года. Во всяком случае в этом нас уверяет министерство здравоохранения.

В итоге, имеем то, что имеем. А именно – крайне низкие темпы вакцинации привели к беспрецедентно высокому росту заболеваемости и смертности. Достаточно сказать, что по информации медиков инфекционного отделения Александровской городской клинической больницы Киева, из 30 человек, поступивших сюда вчера, 21 сентября, с диагнозом Covid-19, ни один не был вакцинирован хотя бы одной дозой.

Что же касается, ситуации с иммунизацией и заболеваемостью в регионах, взаимосвязь здесь очевидна. Там, где больше привитых жителей, там меньший показатель заражения Covid-19.

Относительно низкую суточную заболеваемость по состоянию на 22 сентября 2021 года демонстрируют Винницкая область, где на 100 заболевших приходится 1 785 человек, получивших две дозы, Кировоградская – 45 заболевших на 992 привитых, Черниговская – 33 и 943 соответственно, Закарпатская — 49 новых случае на 951 иммунизацию.

Немного хуже выглядит пропорция заболевших и вакцинированных в течение суток на Волыни – 137 на 731, в Житомирской области – 179 инфицированных на 1 532 привитых, в Киевском регионе – 219 новых случаев на 2 467 получивших двудозовую иммунизацию.

Остальная Украина упорно демонстрирует позицию: умрем, но не уколемся. О чем красноречиво свидетельствуют низкие темпы вакцинации на фоне обвальной статистики заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 754 новых случая заболеваемости Covid-19, 2 175 человек были госпитализированы, 105 скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.