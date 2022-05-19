Более 250 тыс. украинцев уехали в Чехию, убегая от войны. Страна предоставила им временное убежище и готова принимать граждан Украины, вынужденно покинувших свои дома, столько времени, сколько будет нужно.

Как оставшимся в Чехии украинцам, получить право на медицинскую помощь в этой стране.

Для тех, кто получил временную защиту

В Чехии работает система обязательного медицинского страхования для всех граждан страны и иностранцев.

Государственное страхование покрывает практически все медицинские случаи, а также частично расходы на лекарства.

Оформить страховку можно после получения временной защиты. Удостоверение страховой компании следует брать на каждый визит врача.

Информация для тех, кто не получил временную защиту

Украинцы, еще не оформившие временную защиту, могут получить бесплатную медицинскую помощь у врачей-волонтеров. Их контакты можно найти на сайте https://lekariproukrajinu.cz/

Безвозмездную неотложную медицинскую помощь окажут и без страховки в государственных больницах Чехии.

Список и контакты таких заведений по ссылке https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany…/.

Как работает медицинская система Чехии

Точкой входа в медицинскую систему Чехии являются врачи первичного звена (аналог нашего терапевта), стоматолог и гинеколог для женщин.

Каждый получивший страховку должен зарегистрироваться у практикующего врача.

Важно, чтобы врач, у которого вы регистрируетесь, работал с вашей страховой компанией.

Перечень услуг практикующего врача: