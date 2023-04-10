Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о феномене такого уникального явления в медицине, как гомеопатия.

— Гомеопатию можно назвать уникальным явлением в медицине. То, как неработающие средства и в дальнейшем пользуются безумной популярностью, — невероятно, — отмечают специалисты.

По их словам, родоначальником гомеопатической медицины можно считать немецкого врача Самуэля Ганемана.

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Однажды врач провел эксперимент: он взялся принимать хинин и понял, что имеет все симптомы малярии, от которой хинин, собственно, и лечил. Однако проявления были более умеренными.

Так у него появилась гипотеза, что если у человека есть какая-то болезнь, то ему нужно дать лекарство, которое у здорового человека вызывало бы симптомы этой болезни.

К примеру, если у вас тошнота, то нужно лечить чем-то, что вызовет тошноту у здорового. Другими словами, лечить “подобное подобным”. Однако дозировка этих препаратов была скудной.

Ганеман настолько уменьшал концентрацию препарата, что пропорции раствора к действующему веществу равнялись 1:100,0 млн.

А еще лечению предшествовали тщательные консультации с клиентом, где врач расспрашивал о жизни и болезни. Такая скудная доза однозначно не будет работать. А вот что сработало — это то, что гомеопатия действительно заинтересовала людей. Самуэль Ганеман скончался миллионером.

Эффект плацебо

Несмотря на то, что здравый смысл и клинические исследования доказывают, что гомеопатия не работает, множество людей продолжает не только принимать гомеопатические средства, но и утверждать, что им они помогают.

Но так называемый эффект гомеопатической медицины можно объяснить как минимум двумя факторами: эффектом плацебо и ложью.

В 2010 году Комитет науки и технологий Великобритании опубликовал отчет по гомеопатической медицине. Согласно ему, гомеопатии вынесли приговор: работает не лучше, чем плацебо.

А в 2017 году Национальная служба здравоохранения Британии заявила, что больше не будет финансировать гомеопатическое лечение из-за отсутствия доказательств эффективности. Раствор разбавляется настолько, что там вряд ли сохраняется хоть какая-нибудь минимально эффективная концентрация действующего вещества. По сути это просто вода.

В явлении эффекта плацебо большую роль играет не только вера и убеждение человека, но также ритуалы, окружающие то или иное лечение — это способно мощно действовать на сознание человека.

История знает многие случаи, когда гомеопатия оказалась отнюдь не гомеопатией. Недостаточный контроль за качеством таких препаратов несет дополнительные риски для здоровья человека.

Например, в 2019 году в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) предостерегали родителей от использования гомеопатического препарата против боли при прорезывании зубов. Средство содержало белладонну в значительно более высоких концентрациях, чем было указано на упаковке.

Гомеопатия – это очень мощное самовнушение. Но иногда и лечение “ничем” может повредить. А вот гомеопаты до сих пор берут за свои услуги немалые деньги. Ведь продавать надежду всегда выгодно.

Источник: Береги себя