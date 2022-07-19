Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали развернутую информацию, как можно пройти бесплатно гастроскопию.
— Эзофагогастродуоденоскопия или гастроскопия – это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора – эндоскопа, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что гастроскопия позволяет осмотреть внутренние стенки этих органов, ввести лекарства и взять биоматериалы для исследования.
По словам медиков, с помощью гастроскопии можно обнаружить онкологические заболевания органов пищеварения на ранних стадиях. Поэтому исследование входит в перечень приоритетных в Программе медицинских гарантий и безвозмездно для пациентов в возрасте более 50 лет.
Сообщается, что если пациенту исполнилось 50 лет, он может обратиться к своему семейному или лечащему врачу и получить направление. После этого нужно записаться на процедуру в медицинское учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по направлению “Эзофагогастродуоденоскопия”.
Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление – и гастроскопия тоже будет бесплатной. Необходимо только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование.
Если потребность в гастроскопии возникла во время стационарного лечения, отдельно ее оплачивать также не нужно, поскольку стоимость процедуры покрывает НСЗУ.
Необходимое медицинское учреждение можно найти, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
При процедуре пациентам гарантируется:
- консультация врача;
- местная или общая анестезия;
- анализ и описание результатов;
- запись результатов обследования (фото/видеофиксация) на цифровой носитель пациента по желанию.
Больше о шести бесплатных исследованиях для раннего выявления онкологии можно узнать по этой ссылке.