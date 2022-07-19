Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали развернутую информацию, как можно пройти бесплатно гастроскопию.

— Эзофагогастродуоденоскопия или гастроскопия – это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора – эндоскопа, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что гастроскопия позволяет осмотреть внутренние стенки этих органов, ввести лекарства и взять биоматериалы для исследования.

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По словам медиков, с помощью гастроскопии можно обнаружить онкологические заболевания органов пищеварения на ранних стадиях. Поэтому исследование входит в перечень приоритетных в Программе медицинских гарантий и безвозмездно для пациентов в возрасте более 50 лет.

Сообщается, что если пациенту исполнилось 50 лет, он может обратиться к своему семейному или лечащему врачу и получить направление. После этого нужно записаться на процедуру в медицинское учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по направлению “Эзофагогастродуоденоскопия”.

Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление – и гастроскопия тоже будет бесплатной. Необходимо только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование.

Если потребность в гастроскопии возникла во время стационарного лечения, отдельно ее оплачивать также не нужно, поскольку стоимость процедуры покрывает НСЗУ.

Необходимое медицинское учреждение можно найти, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

При процедуре пациентам гарантируется:

консультация врача;

местная или общая анестезия;

анализ и описание результатов;

запись результатов обследования (фото/видеофиксация) на цифровой носитель пациента по желанию.

Больше о шести бесплатных исследованиях для раннего выявления онкологии можно узнать по этой ссылке.