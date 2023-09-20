В столичном Центре сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики на этой неделе прооперировали пять защитников Украины, которые потеряли конечности.

Им установили остеоинтегративные протезы. При остеоинтегративном протезировании протез вживляется прямо в кость.

Операции выполнял изобретатель этого уникального метода шведский хирург-ортопед Рикард Бранемарк.

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Он прибыл в Киев по приглашению украинского хирурга-ортопеда Александра Галузинского. Не только чтобы лично и бесплатно прооперировать раненых с ампутациями конечностей, но и чтобы помочь нашим врачам освоить инновационную методику протезирования.

Шведский хирург оперировал вместе с командой наших врачей. Каждому пациенту с ампутацией хирурги Рикард Бранемарк и Александр Галузинский установили в остаток кости переходник, к которому будет присоединяться внешний протез конечности.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко лично поблагодарил шведских медиков за желание поделиться знаниями и медицинскими инновациями.

Сам Рикард Бранемарк говорит о своем втором визите к киевским коллегам искренне и откровенно.

— Господин Рикард, скажите, не боялись ли вы во второй раз ехать в Украину, подвергать себя опасности, ведь почти каждый день наша страна находится под российскими обстрелами?

— Да, предостережения и волнения действительно были, как во время первого приезда, так и сейчас. За меня очень переживает моя семья. У меня уже взрослые дети, а если бы они были еще маленькие или несовершеннолетние, то, наверное, я был бы более осмотрительным. Перед отъездом я даже написал на всякий случай завещание, но переборол чувство страха. Приехал в Киев, чтобы помочь украинцам, чем могу.

— Был ли у вас опыт лечения военных травм и отличается ли их характер от гражданских ранений?

— Могу констатировать, что военные травмы значительно сложнее, чем травмы, полученные в гражданской жизни. Особенно тяжелые минно-взрывные поражения, ведь обычно в этом случае значительно повреждаются как кости, так и мягкие ткани.

Лечение и реабилитация при военном ранении также проходит значительно сложнее и дольше из-за значительной площади поражения и сложного характера повреждений.

Кроме того, процесс выздоровления и заживления осложняет тяжелое психологическое состояние военного, который пережил ампутацию.

Я ненавижу все войны мира, а особо эту — очень жестокую и беспощадную, которая уже 19 месяцев продолжается в Украине.

Именно боевые действия и заминирование территорий, согласно статистике, чаще всего приводят к ампутациям.

Те знания, которые я получил, мои изобретения и основанная мной компания сегодня очень полезны для Украины.

— В чем заключаются преимущества остеопротезирования перед обычным протезированием?

— У остеоинтеграции есть несколько преимуществ, и самое большое заключается в том, что этот вид протезирования позволяет снизить болевые ощущения.

При использовании обычных протезов нижних конечностей пациент вынужден постоянно терпеть боль — протез натирает кожу, вызывает большую нагрузку. При остеоинтегративном протезировании имплантат вживляется непосредственно в кость и уменьшает давление на саму конечность, а особенно на мягкие ткани — мышцы и кожу.

Человек имеет больший диапазон движений, они не вызывают боли и страданий.

Знаете, лучшим подарком для меня будет наконец увидеть прооперированных мной украинских военных, которые начали ходить и делать полноценные движения руками.

Высокую оценку результатам совместной работы со шведским хирургом и изобретателем инновационной методики дал медицинский директор Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, хирург ортопед-травматолог Александр Галузинский.

Он отметил, что каждый визит профессора Бранемарка в Украину — важное событие для отечественной медицины, особенно во время войны, когда остро стоит вопрос протезирования бойцов с ампутациями конечностей.

Во время первого визита в мае этого года состоялся первичный этап протезирования нижних конечностей наших воинов и начался процесс заживления.

— Он длился четыре месяца и прошел хорошо, нужно было только дождаться заживления ампутированной культи, убедиться, что в ране нет инфекции, — рассказывает Александр Галузинский.

Он подчеркнул, что пациенты оказались настоящими бойцами не только на поле боя, но и во время реабилитации. Были мотивированы, выполняли все рекомендации врачей. Поэтому ко второму этапу операции ребята были хорошо подготовлены.

— Во время нынешнего визита профессора Бранемарка мы провели второй этап остеоинтеграции нижних конечностей трем бойцам, а также впервые в Украине выполнили остеоинтегративные вмешательства на верхних конечностях, — говорит Галузинский.

После операции пациенты провели в клинике три дня, после чего их отпустили домой, предварительно научив правильно делать перевязки.

Швы мужчинам снимут на 14-й день после операции.

Далее будут тренировать имплантат по специальной методике, еженедельно увеличивая нагрузку на 10%.

— Конечно, вначале пациентам будут нужны костыли, но впоследствии они привыкнут к протезу и с каждой неделей будут комфортнее им пользоваться, — уверяет хирург.

Период реабилитации будет длиться до шести месяцев. Через полгода прооперированные бойцы смогут вести активный образ жизни.

Кстати, во время последнего приезда Бранемарк не только провел ряд операций, но и научил украинских реабилитологов и протезистов, как надо постепенно нагружать имплантат.

Шведский хирург показал, какие упражнения надо делать пациенту, чтобы быстрее привыкнуть к уникальным протезам.

Источник и фото: пресс-служба врача Галузинского