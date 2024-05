Согласно данным Геронтологической исследовательской группы, Йошико Мива — самый старый человек японского происхождения в США.

110-летняя женщина принадлежит к нисеям — японским американцам во втором поколении, отправленных в лагеря для интернированных во время Второй мировой войны.

Она пережила печально известную испанку, Великую депрессию, Вторую мировую войну, потерю родителей, братьев, сестер и друзей, Covid-19 и все же не теряет оптимизма.

Oldest living Japanese American, 110, who still gets her hair done weekly, shares tips for long life https://t.co/TxPQAWfoNq via @TODAYshow

