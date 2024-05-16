Согласно данным Геронтологической исследовательской группы, Йошико Мива — самый старый человек японского происхождения в США.

Активность ума и тела

110-летняя женщина принадлежит к нисеям — японским американцам во втором поколении, отправленных в лагеря для интернированных во время Второй мировой войны.

Она пережила печально известную испанку, Великую депрессию, Вторую мировую войну, потерю родителей, братьев, сестер и друзей, Covid-19 и все же не теряет оптимизма.

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Oldest living Japanese American, 110, who still gets her hair done weekly, shares tips for long life https://t.co/TxPQAWfoNq via @TODAYshow — Ганна І. (@anni4ka2022) May 16, 2024

Супердолгожительница дает совет пожилым людям, которые думают, что жизнь вот-вот подойдет к концу и не прилагают усилий, чтобы ее разнообразить. С японского жизненное кредо Мивы переводится как “Не останавливайтесь!”.

Сегодня Йошико Мива живет в доме престарелых и говорит, что имеет хорошее здоровье. Каждую неделю она посещает парикмахера и не пропускает воскресных церковных служб.

Она заядлая читательница, занимается икебаной, суми-э (японским искусством рисования тушью), японским шитьем.

Лапша для долголетия

Долгожительница всегда говорила, что кроме позитивного настроя, залогом долгой жизни является активность ума и тела. А здоровье телу обеспечивает, в частности, и пища.

Йошико Мива — фанатка лапши в любом виде, ест ее каждый день.

— Когда мне было четыре года, я после смерти мамы попала в детдом, в котором повар готовил невероятно вкусную лапшу, до сих пор помню вкус, — рассказывает женщина.

Йошико с удовольствием ест любой вид лапши — спагетти, удон, рамен, собу…

Мива имеет трех сыновей, 10 внуков, 20 правнуков и одного праправнука.

Источник: Today