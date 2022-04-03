Из-за войны в Украине в некоторых регионах до сих пор может быть дефицит отдельных товаров, в частности зубной пасты. Однако за здоровьем зубной полости нужно следить.

Чем заменить зубную пасту и как почистить зубы, когда под рукой нет привычных средств, разбирались факты ICTV.

В сети можно найти немало рекомендаций по поводу того, чем можно заменить зубную пасту. Среди них раствор воды и соли, сода, активированный уголь, сухое молоко и даже кожица банана. Однако с такими методами нужно быть осторожным. Одни будут неэффективными, другими можно повредить зубную эмаль и десна.

В общем – лучший друг, когда нет под рукой зубной пасты, вода. Ведь всегда можно просто хорошо выполоскать рот после еды.

– Если нет возможности почистить зубы щеткой и зубной пастой, можно использовать ополаскиватель для полости рта — любой, желательно без спирта. Нет ополаскивателя, то можно хлоргексидин разводить с водичкой. Нет никаких растворов – ополаскивать зубы водой, – советует Кирилл Семененко.

Специалист также не рекомендует заканчивать прием пищи сладостями. В идеале это могут быть молочные продукты (творог), овощи (морковь) или фрукты (яблоко).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стоматолог | Ортодонт | Київ (@doc_kirill)

Война в Украине – не повод не заботиться о своем здоровье. Ему нужно продолжать уделять внимание, иначе это может привести к негативным последствиям в будущем.