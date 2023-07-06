Министерство здравоохранения Украины публиковало рекомендации для населения на все случаи жизни в случае совершения теракта на ЗАЭС.

Прежде всего — слушайте и читайте официальные сообщения органов власти, ГСЧС, Минздрава. В случае необходимости будут использованы все возможные каналы коммуникации с населением.

Далее — неукоснительно придерживайтесь рекомендаций, которые будут предоставляться оперативно.

Однако, уже заранее можно узнать, какой, что называется, протокольный алгоритм действий в часто повторяющихся ситуациях.

Итак, если во время оповещения о ядерной или радиационной угрозе вы находитесь на улице, надо, прежде всего, зайти внутрь какого-то здания в секундной доступности. Держаться подальше от окон, внешних стен и крыши, поскольку радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий.

Если вы заметили вспышку — отведите взгляд, не смотрите в его сторону. Это грозит ожогом роговицы. Найдите выступ, за которым можно спрятаться.

Если вы находитесь дома, надо немедленно закрыть окна и двери, уплотнить эти отверстия и отверстия систем вентиляции подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.д.). Выключить кондиционеры или обогреватели. Держать рядом домашних животных, не позволять им выходить на улицу.

Если оповещение об аварии застало вас в машине. Необходимо закрыть окна и двери, принять защитную позу (закрыть голову руками и опустить локти на колени). Целесообразно прикрыть рот и нос маской, тканью или платком и дышать через них.

Сразу после взрыва следует немедленно найти помещение, куда можно зайти. Это может быть подвал или бетонное здание.

Стоит снять верхний слой одежды. Специалисты считают, что таким образом вы избавитесь до 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет и держите ее дальше от людей и домашних животных.

По возможности примите душ с мылом, голову помыть шампунем. Но не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на них радиоактивные материалы.

Если доступа к воде нет вообще, можно воспользоваться даже влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Что касается безопасности питьевой воды и пищевых продуктов.

Запомните, только вода в бутылках считается безопасной для питья. Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Поэтому имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах.

Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Пищевые продукты после радиационной аварии можно употреблять, если они хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.), или, если это еда из холодильника и морозильной камеры.

Лекарства в упаковках, контейнерах или закрытой таре тоже безопасны с точки зрения заражения радионуклидами.

Кроме лекарств, которые вы постоянно принимаете, в домашней аптечке должен быть натрия альгинат. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом. Еще — алюминиево-антацидные сорбенты для ускорения нейтрализации, связывания и выведения радионуклидов из организма. Также защитные маски или респираторы.

При любом развитии событий на ЗАЭС не понадобится прием йодида калия. Это подчеркивают и медики, и ядерщики.

В случае взрыва на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

В зону эвакуации могут попасть город Энергодар, Васильковский район Запорожской области, Баштанский район Николаевской области, Бериславский и Каховский район Херсонской области. Это, конечно, по гипотетическим расчетам. На самом деле, зона может быть и меньше, и больше.

Стоит, в любом случае, жителям прилегающих к ЗАЭС территорий собрать чемодан или рюкзак.

Взять с собой документы (в том числе на недвижимость) и их копии, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях, аптечку и недельный запас лекарств (если вы имеете хронические заболевания). Еще влажные салфетки, сменную одежду и обувь, минимально необходимый запас воды и еды в герметичной таре.