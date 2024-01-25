В мире нет ничего сложнее и интереснее, чем место, где рождаются наши мысли и мечты — это наш мозг. Чтобы держать его в тонусе, специалисты советуют создавать для него задачи, с которыми он раньше не сталкивался. Например, контролировать сны с помощью шифтинга.

Что такое шифтинг, как он влияет на человека и почему практика осознанных сновидений приобретает бешеную популярность среди молодежи — в материале Факты ICTV.

Что такое шифтинг

Шифтинг — это практика, которая позволяет самостоятельно контролировать сны. Ее суть заключается в создании собственного сценария сновидения, где можно влиять на развитие событий вымышленного мира.

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Концепция основывается на вере, что человек может перемещаться между различными реальностями или параллельными мирами через визуализацию и медитацию.

Таким образом активизируются различные компоненты нервной деятельности: зрительные и слуховые зоны, ресурсы памяти и, конечно, воображения, которое способно обогатить и украсить жизнь новыми эмоциями.

Многие сторонники альтернативных вселенных считают креативную практику приятной и очень полезной. Поэтому неудивительно, что в последнее время шифтинг — довольно популярный предмет обсуждения не только в социальных сетях, но и в научных и психологических сообществах.

Скрипт, или Как правильно сделать шифтинг

Перемещение в мир фантазий требует не только воображения, но и должной подготовки. Чтобы попасть в осознанный сон, нужно придерживаться определенного алгоритма действий — скрипт.

Это своеобразный сценарий, и именно от этого скрипта зависит, как будет выглядеть мир грез и какие персонажи в нем появятся.

При создании скрипта важно зафиксировать как можно больше нюансов, а где — на бумаге, в компьютере или в смартфоне — абсолютно не имеет значения.

Методы шифтинга

Чтобы верно войти в шифтинг и облегчить мысленные путешествия, нужно придерживаться специальных медитативных техник и правил.

Перед тем, как лечь спать, важно прочитать свои скрипты, которые содержат сценарии того, что вы хотите увидеть в своем осознанном сне. Для этого надо освободить свой ум от навязчивых мыслей и сосредоточиться на будущем сновидении.

Метод лифта предполагает, что человек представляет себя в лифте, который направляется вверх. По мере того, как кабина поднимается, ощущения меняются, а на последнем этаже дверь открывается навстречу желаемой реальности.

Метод ворона. Для этого надо лечь на спину, закрыть глаза и развести руки и ноги. Затем начать считать от ста до единицы, представляя при этом желаемый сюжет сновидения. Желательно придерживаться определенного ритма и повторять аффирмации после каждого счета.

Метод подушки. Кстати, аффирмации лучше записать на бумаге и положить лист под подушку — это поможет создать соответствующую атмосферу погружения в собственную вселенную.

Метод сказки. Представьте, что вы увидели одного из персонажей сновидения. Бегите вместе с ним, преодолевая различные препятствия, влияя на события и ощущая динамику вымышленной реальности. В этот момент важно сконцентрироваться на новых впечатлениях.

Чтобы события осознанного сновидения завершились, нужно слово-сигнал. Стоп-слово должно быть особенным, которым в реальной жизни вы не пользуетесь. Именно оно поможет проснуться. Таким образом, включение стоп-слова в скрипт шифтинга позволит насладиться воспоминаниями о собственном сновидении.

Если вы решили попробовать, экспериментируйте с различными методами. Регулярная практика в управлении собственными фантазиями поможет достичь наилучших результатов. Но не стоит ожидать мгновенного успеха. Не все могут попасть в шифтинг с первого раза, поэтому тренируйтесь!

Опасен ли шифтинг

Шифтинг считается безопасной практикой, но не стоит слишком им увлекаться и использовать как средство защиты от жесткой реальности.

Ведь альтернативная вселенная сновидений не сможет заменить настоящую жизнь. Какой бы горькой она ни была, она все равно прекрасней любой фантазии.

Источник: Mental Style