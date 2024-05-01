61-летний пенсионер из США выглядит моложе, чем на 38 лет. Мужчина поделился своим секретом вечной молодости.
Как оставаться молодым: советы
Дэйв Паско рассказал, что для него важно не только регулярно заниматься физической активностью, но и бережно подбирать питание и принимать большое количество добавок. Он рассказал, что употребляет 158 БАДов ежедневно.
I’m 61 but have the body of a 38-year-old — here’s how I biohacked the aging process https://t.co/c7r1nWgA8v via @nypost
— Ганна І. (@anni4ka2022) May 1, 2024
Мужчина хочет прожить как минимум до 95 лет в потрясающей форме, а возможно, и до 110. Он убежден, что режим поможет ему достичь этой цели.
Каждое утро Паско делает растяжку, интенсивную тренировку с гантелями и пять минут прыгает на батуте.
Как питаться, чтобы оставаться молодым
Перед утренними тренировками американец выпивает коктейль из зеленого банана и семян чиа.
В питании Дэвид Паско отдает предпочтение органическому мясу и рыбе, а также употребляет много разноцветных овощей. Он добавляет в блюда чеснок, зелень и квашеную капусту.
Мужчина отметил, что не считает калории, но ограничивает потребление простых углеводов.
Паско почти никогда не обедает, а ужинает с 15:00 до 17:00.
Вечерние правила
Перед сном мужчина использует специальные очки для блокировки голубого цвета, чтобы уменьшить негативное влияние света от гаджетов.
Также вечером американец делает упражнения на баланс и гибкость и принимает еще десяток добавок.
Источник: New York Post