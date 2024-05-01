61-летний пенсионер из США выглядит моложе, чем на 38 лет. Мужчина поделился своим секретом вечной молодости.

Как оставаться молодым: советы

Дэйв Паско рассказал, что для него важно не только регулярно заниматься физической активностью, но и бережно подбирать питание и принимать большое количество добавок. Он рассказал, что употребляет 158 БАДов ежедневно.

I’m 61 but have the body of a 38-year-old — here’s how I biohacked the aging process https://t.co/c7r1nWgA8v via @nypost — Ганна І. (@anni4ka2022) May 1, 2024

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Мужчина хочет прожить как минимум до 95 лет в потрясающей форме, а возможно, и до 110. Он убежден, что режим поможет ему достичь этой цели.

Каждое утро Паско делает растяжку, интенсивную тренировку с гантелями и пять минут прыгает на батуте.

Как питаться, чтобы оставаться молодым

Перед утренними тренировками американец выпивает коктейль из зеленого банана и семян чиа.

В питании Дэвид Паско отдает предпочтение органическому мясу и рыбе, а также употребляет много разноцветных овощей. Он добавляет в блюда чеснок, зелень и квашеную капусту.

Мужчина отметил, что не считает калории, но ограничивает потребление простых углеводов.

Паско почти никогда не обедает, а ужинает с 15:00 до 17:00.

Вечерние правила

Перед сном мужчина использует специальные очки для блокировки голубого цвета, чтобы уменьшить негативное влияние света от гаджетов.

Также вечером американец делает упражнения на баланс и гибкость и принимает еще десяток добавок.

Источник: New York Post