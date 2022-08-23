Сейчас, когда мир стоит на пороге очередной волны пандемии Covid-19, в Индии появился новый вирус, вызывающий так называемую томатную лихорадку (или грипп). Болеют ею дети младше 5 лет.

Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается неопасной для жизни. Однако опыт пандемии Covid-19 свидетельствует, что нужно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки.

Что такое томатный грипп и его симптомы

Сейчас смотрят

Хотя вирус томатного гриппа проявляет симптомы, сходные с симптомами Covid-19 (лихорадка, усталость и боли в теле, а некоторые пациенты с Covid-19 также сообщают о кожной сыпи), вирус не связан с атипичной пневмонией. Томатный грипп может быть следствием чикунгуньи или лихорадки денге у детей, а не вирусной инфекцией.

Вирус также может быть новым вариантом вирусной болезни рук, ящура, распространенного инфекционного заболевания, поражающего в основном детей в возрасте 1–5 лет и взрослых с ослабленным иммунитетом, а некоторые тематические исследования даже показали болезнь рук, ящура у иммунокомпетентных взрослых.

Томатный грипп — это самоизлечивающееся заболевание, и для его лечения не существует специального лекарства.

Томатный грипп был впервые выявлен в районе Коллам штата Керала (Индия) 6 мая 2022 г., а по состоянию на 26 июля 2022 г. в местных государственных больницах было зарегистрировано более 82 детей в возрасте до 5 лет с инфекцией.

Другими пострадавшими районами Кералы являются Анчал, Арьянкаву и Недуватур. Это эндемическое вирусное заболевание вызвало тревогу в соседних штатах Тамилнад и Карнатака.

Кроме того, Региональный медицинский исследовательский центр в Бхубанешваре сообщил о 26 детях (в возрасте от 1 до 9 лет) в Одише, у которых было заболевание.

На сегодняшний день, кроме Кералы, Тамилнаду и Одиши, никакие другие регионы Индии не пострадали от вируса. Тем не менее, Департамент здравоохранения Кералы принимает меры предосторожности для отслеживания распространения вирусной инфекции и предотвращения ее распространения в других частях Индии.

Симптомы томатного гриппа

Томатный грипп получил свое название из-за появления красных и болезненных волдырей по всему телу, которые постепенно увеличиваются до размеров помидора. Эти волдыри напоминают те, которые наблюдаются при вирусе обезьяньей оспы у молодых людей.

На коже при томатном гриппе также появляются высыпания, которые приводят к раздражению кожи. Как и при других вирусных инфекциях, дополнительные симптомы включают утомляемость, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, обезвоживание, отек суставов, боли в теле и общие гриппоподобные симптомы, которые аналогичны тем, которые проявляются при лихорадке денге.

Поскольку томатный грипп похож на чикунгунья и лихорадку денге, а также на болезни рук, ящуров и рта, лечение также аналогично — изоляция, покой, обильное питье и горячая губка для снятия раздражения и сыпи. Требуется поддерживающая терапия парацетамолом при лихорадке и болях в теле, а также другие симптоматические методы лечения.

Как и другие виды гриппа, томатный грипп очень заразен. Следовательно, необходимо соблюдать тщательную изоляцию подтвержденных или подозреваемых случаев и другие меры предосторожности, чтобы предотвратить вспышку вируса томатного гриппа.

Как обезопасить детей от томатного гриппа

Лучшим решением для профилактики является поддержание надлежащей гигиены и дезинфекция окружающих предметов и окружающей среды, а также предотвращение совместного использования инфицированным ребенком игрушек, одежды, продуктов питания или других предметов с другими неинфицированными детьми.

На данный момент нет доступных противовирусных препаратов или вакцин для лечения или профилактики томатного гриппа. Необходимо дальнейшее наблюдение и мониторинг серьезных исходов и последствий, чтобы лучше понять необходимость потенциальных методов лечения.

Источник: The Lancet