С начала полномасштабного вторжения в результате ракетных ударов российских оккупационных войск повреждено 741 медицинское учреждение, 123 разрушены полностью.

Более половины полностью разрушенных – это ФАПы и амбулатории в деревнях. В настоящее время во многих населенных пунктах идет восстановление медицинской инфраструктуры. Для деоккупированных территорий правительство выделило средства еще в апреле – почти полтора миллиарда гривен на Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Харьковщину на восстановление критической инфраструктуры, а это в том числе и медицинские учреждения. По большинству объектов работы еще продолжаются.

В комментарии Фактам IСTV заместитель министра Минздрава Богдан Боруховский рассказал, что в населенных пунктах, где разрушены или повреждены больницы или амбулатории, жители имеют доступ к медицинским услугам.

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В зависимости от уровня повреждений зданий, врачи либо в дальнейшем там работают, либо оказывают услуги в других помещениях, которые общины предоставили для нужд фельдшеров и врачей.

В 36 поврежденных медучреждениях уже завершили ремонтные работы – в основном это замена окон, дверей, ремонт кровли. Сейчас есть несколько источников финансирования ремонтных работ. Это средства из резервного фонда, правительство готовит еще транши для восстановления именно критической инфраструктуры.

Также больницы сейчас используют свои средства на восстановление. Очень помогают благотворители.

— У нас есть два кейса в Киевской области, где мы совместно с благотворителями отстраиваем с нуля полностью уничтоженные амбулатории. Стоимость этих проектов около 17 млн гривен. В селе Гуровщина это футбольный клуб Динамо отстраивает, буквально позавчера мы завершили демонтажные работы и в ближайшую неделю начнем строить основное здание, — рассказал заместитель министра Минздрава Богдан Боруховский.

Киевская школа экономики совместно с другими благотворителями финансирует восстановление амбулатории в Макарове на Киевщине.

По словам Богдана Боруховского, строительные работы планируют завершить в ноябре-декабре и уже принимать в амбулаториях пациентов.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах возле разрушенных, устанавливают мобильные амбулатории. Это специальные конструкции, которые можно быстро смонтировать, и в случае необходимости, когда будет восстановлено основное медучреждение, транспортировать в другое место. Такие передвижные амбулатории уже были установлены в Черниговской, Харьковской, Запорожской областях. Это помощь европейских партнеров.

Фото: Виктор Ляшко