Вакцину против гепатита А фонд UNICEF Ukraine доставил как гуманитарную помощь по запросу Министерства здравоохранения после теракта на Каховской ГЭС.

Вакцина доставлена благодаря финансовой поддержке правительства Японии.

Эта гуманитарная помощь очень важна для Украины.

Инфицирование гепатитом А возможно через употребление загрязненной питьевой воды или продуктов и несоблюдение санитарных норм при обработке или приготовлении продуктов.

Эта вирусная инфекция поражает печень и может вызвать заболевание средней и тяжелой степени.

Проявляется следующими симптомами:

лихорадкой;

диареей;

тошнотой и дискомфортом в животе;

потемнением мочи;

желтухой.

Чаще болеют взрослые, тяжелые формы заболевания и летальные случаи тоже более вероятны в старшем возрасте.

Стоит отметить, что UNICEF не впервые помогает Украине. В 2022-2023 гг. для поддержки иммунизации в нашей стране Фонд закупил более 2,89 млн доз разных вакцин.

В частности, инактивированную и оральную полиомиелитную вакцину, вакцины для профилактики гепатита В, дифтерии-столбняка, кори-паротита-краснухи и другие.