В каких случаях медицинские работники имеют право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказала адвокат Юлия Николаевец.

— Основания для освобождения от военной службы медицинских работников аналогичны применяемым к представителям других профессий, — отметила адвокат.

По ее словам, речь идет о состоянии здоровья, брони, семейных обстоятельствах, если лицо учится или является научным работником.

Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также медицинские работники, которые:

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были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

При этом, как сказала юрист, на военную службу, согласно Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, могут быть призваны женщины-медики, если они:

имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Напомним, что в Украине, с 1 октября 2022 года, в отношении женщин была отменена необходимость становиться на военный учет.