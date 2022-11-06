Врач эндокринолог-диетолог Анастасия Соколова в комментарии одному из ведущих украинских Интернет-изданий рассказала, как, в условиях растущих цен, сэкономить на продуктах без вреда для здоровья.

— Сбалансированный рацион означает, что в каждом приеме пищи желательно иметь медленные углеводы, богатые витаминами и микроэлементами, а также белок, полезные жиры и клетчатку. Из каждой группы можно выбрать как дешевые, так и дорогие продукты, — объясняет специалист.

Углеводы

По ее словам, если говорить об углеводах, то это цельное зерно. Оно оптимально и по цене, и по нутриентам. То есть не хлопья или гранола, а просто обычные каши.

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Вместо дорогой гречки, можно выбрать пшеничную крупу или булгур. Также из медленных углеводов хорошо покупать хлеб, диетические хлебцы и лаваш, который долго хранится и без холодильника.

Клетчатка

— У эндокринологов есть такой принцип: где есть крупа, там есть салат и многие проблемы решаются. Зелень желательно, чтобы была в рационе, ведь это витамин D, фолиевая кислота и антиоксиданты, — говорит медик.

По ее словам, это могут быть свежие листья, но если ограничены финансы, то это может быть замороженный укроп или сушеные прованские травы, которые можно добавлять в суп или в кашу.

Здесь, по словам специалиста по питанию, следует обращать внимание на сезонность овощей. Сейчас сезон корнеплодов. И это не только картофель, но и и корень сельдерея, свекла, морковь. Также сейчас сезон тыквы. В сравнении с помидорами и огурцами это недорого.

— Готовить овощи необходимо до жестковатой консистенции, так они максимально сохранят свою пользу. Идеально – запекать. Но хорошо и готовка на пару или варка, однако не разваривать овощи. Можно есть свеклу, морковь или тыкву и в сыром виде, – отмечает диетолог.

И добавляет, что фрукты также дешевле выбирать сезонные. Пока это могут быть яблоки, которые более доступны, чем бананы или гранат. Их тоже можно есть в любом виде, кроме сока. Однако, как отмечает диетолог, если цель – экономия, то оставляя в рационе только овощи, фрукты можно исключить.

Жиры

— Жиры в рацион следует добавлять в виде моно- и полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в орехах, семенах, авокадо и масле, — говорит Анастасия Соколова.

По ее словам, для этого можно покупать оливки или оливковое масло, но если есть финансовые ограничения, то подойдут семена подсолнечника, грецкие орехи или семена льна. Столовая ложка семян льна покрывает на прием пищи потребность в мононенасыщенных жирах.

Жиры также содержатся в продуктах, являющихся и источником белка. Это мясо, жирная рыба, яйца и кисломолочная продукция.

Что касается мяса, то можно использовать закрутки длительного хранения, например, тушенку. Точно можно сэкономить на колбасе, сосисках, копченостях. Они недешевы, но нутриативно не имеют большой ценности.

Диетолог говорит, что рыба желательна в рационе минимум 1-2 раза в неделю. Сюда можно включить тунец из банки, а также горбушу, сардины и сельдь в собственном соку.

Белок

По словам диетолога, идеальным источником белка являются яйца. Кроме того, желток является источником полезных жиров, а также витамина D. Ограничений по количеству яиц в сутки нет, единственный минус – сейчас этот продукт уже нельзя отнести к бюджетному.

Чтобы удешевить кисломолочную продукцию, можно купить молоко, закваску и делать йогурты самостоятельно. Это дешево, полезно и точно нет добавленных сахаров в составе. Если брать по минимуму, то йогурта для закрытия вопроса по кисломолочной продукции вполне достаточно.