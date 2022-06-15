В пятницу, 10 июня, в Первом медицинском объединении Львова состоялась презентация проекта по созданию самого крупного в Украине реабилитационного центра. К поддержке проекта присоединился ведущий Свободы слова на ICTV и телемарафона Единые новости Вадим Карпьяк.

Сотни украинцев из-за травм, полученных в результате боевых действий, нуждаются в протезировании. Многие из них для получения такого рода помощи вынуждены ехать за границу.

Чтобы обеспечить всем пострадавшим качественную помощь в протезировании на уровне мировых стандартов, в Украине планируется создание Национального центра реабилитации Несокрушимые, которым станет самым крупным в нашей стране.

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Предположительно, такой центр откроют во Львове, чтобы ежегодно помогать 50 тыс. украинцев.

— Когда начинаешь углубляться в ситуацию с реабилитацией, понимаешь, насколько все сложно. Поставить бионические протезы – это несколько поездок за границу, расходы на обслуживание, куча технических сложностей, – объясняет Вадим.

По его словам, создание Национального центра реабилитации позволит не только спасать, но и протезировать, реабилитировать наших людей в Украине, а не за рубежом.

— Такие мощные реабилитационные центры в Украине должны быть свои. Это как производство оружия. Теперь мы видим, насколько сложно не иметь своего производства боеприпасов. Так же и реабилитационные центры – они должны быть здесь, – уверен ведущий ICTV.

В Национальном реабилитационном центре будут, в частности, отделения по реконструктивной хирургии, ортопедии и роботическому протезированию.

Кроме того, в Центре будут заниматься физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских.

— Больница такого уровня – это место, где смело можно снимать продолжение сериала Доктор Хаус, и никто не заметит, что это не американская больница, а украинская, — говорит Вадим Карпьюк.

Он отмечает, что воочию убедился, как развивается центр. И на основе того, что уже удалось реализовать, ведущий ICTV верит, что этот реабилитационный центр будет действительно очень мощным.