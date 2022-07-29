Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как беременным украинкам, которые из-за войны оказались за границей, получить в стране временного пребывания бесплатные медицинские услуги.

Бесплатные медицинские услуги за границей включают:

наблюдение беременности;

медицинскую помощь во время родов;

послеродовой уход за мамой и новорожденным ребенком.

— Для того, чтобы получить бесплатные медуслуги беременные украинки, которые обратились за убежищем в европейской стране, должны стать на учет и/или оформить местный аналог украинской обменной карты, — говорится в сообщении Минздрава.

И уточняется: чтобы встать на учет для медицинского сопровождения беременности, как правило, нужно иметь медицинскую страховку.

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Хотя в определенных случаях, это не является обязательным условием. Медицинская помощь во время родов и скорая медицинская помощь беременным являются доступными и бесплатными даже без наличия медицинского страхования.

Стать на учет у семейного врача, гинеколога, акушера – зависит от правил конкретной страны. Но желательно до конца первого триместра беременности или как только прибудете в безопасную страну, если срок беременности уже больше.

Если имеете с собой медицинскую карточку от врача из Украины с данными о беременности и общем состоянии здоровья, результатами анализов, переведите важную информацию и предоставьте специалисту, который будет вести беременность.

Если такой медицинской документации нет, местный врач назначит необходимые анализы и исследования в соответствии с потребностью.

Подробнее об оказании медицинской помощи в странах Европы смотрите по ссылке. Здесь подана информация о медицинской помощи беременным (наблюдение, роды, документы для малыша) в таких странах, как Великобритания, Испания, Литва, Польша, Румыния, Франция и Чехия.