Вакцина Moderna против Covid-19 стала второй в мире, которая после трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность против коронавируса, и сразу же была одобрена ВОЗ для применения. Эффект после введения двух доз остается на уровне 90%.

Кем разработана Moderna против Covid-19 Вакцина Moderna против Covid-19 разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), Управлением по усовершенствованию биомедицинских исследований (BARDA) и компанией Moderna (США). Это РНК-вакцина. При ее производстве использована информационная рибонуклеиновая кислота (иРНК), вызывающая иммунную реакцию, которая может защитить от заражения в будущем.

Какой состав вакцины Moderna В состав вакцины Moderna против Covid-19 входят: матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), липиды (SM-102, полиэтиленгликоль [PEG] 2000, димиристоилглицерин [DMG], холестерин и 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин [DSPC]), трометамин, гидрохлорид трометамина, уксусная кислота, ацетат натрия и сахароза.

Чем отличается Moderna от других вакцин Одна из главных отличительных особенностей вакцины Moderna в том, что она не портится при стандартных температурах холодильника — 2-8 °C и не требует температуры -70 °C, как Pfizer.

Сколько доз необходимо вводить Для получения нужного эффекта необходимо ввести две дозы вакцины Moderna по 0,5 мл с интервалом 28 дней.

Как вводится Moderna против Covid-19 Вакцина Moderna против Covid-19 вводится внутримышечно.

Какая эффективность Moderna против Covid-19 Вакцина Moderna гарантирует защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции на 94,1%. Отмечается, что по прошествии полугода после введения второй дозы ее эффективность сохраняется на уровне 90%.

Кому рекомендована Moderna ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Moderna для профилактики Covid-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше.