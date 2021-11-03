В Украине вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech прививают в центрах массовой вакцинации во всех областях страны.
Что известно об этой вакцине, какая эффективность и цена, читайте в материале Фактов ICTV.
Кто разработал вакцину CoronaVac
Вакцину CoronaVac разработала китайская Sinovac Biotech, которая производит от 300 до 500 млн различных доз вакцин в год.
СoronaVac — это цельновирусная инактивированная вакцина. Вирус выращивают на клеточных культурах и химически инактивируют. Когда вакцину вводят в организм, иммунитет реагирует не только на спаечный белок, а на весь вирус.
Вакцина от Sinovac Biotech выпускается как в многодозовых ампулах, так и в форме готового для вакцинации шприца с препаратом.
Вакцину можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до + 8°C. Препаратом могут прививаться люди в возрасте от 18 лет.
Он одобрен для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас его используют более чем 25 стран.
Эффективность вакцины и побочные эффекты
Эффективность вакцины компании Sinovac Biotech разнится.
Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%. В исследовании принимали участие 1 620 человек. По мнению специалистов, этого недостаточно для того, чтобы делать выводы о свойствах вакцины.
Массовое исследование вакцины Sinovac проходило в Бразилии. Исследование провел Институт Бутантан с участием 13 тыс. добровольцев. Общая эффективность вакцины составляет 50,38%, хотя бразильские исследователи сообщали о более высокой эффективности этой вакцины — 78%.
В начале марта в Турции успешно завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac. Окончательная эффективность сыворотки составила 83,5%. На финальном этапе испытаний вакцины приняли участие более 10 тыс. человек.
По данным ВОЗ, вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелое течение COVID-19 и госпитализацию в 100% случаев.
Самые распространенные побочные эффекты — боль в месте инъекции, головная боль и усталость. Также могут возникнуть:
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- покраснение в месте укола;
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- лихорадка или озноб;
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- боль в мышцах или суставах, боль в животе, Боль в горле;
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- кашель или насморк;
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- рвота или тошнота, диарея;
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- аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
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- отек век, покраснение глаз.
Состав вакцины
Вакцина CoronaVac содержит инактивированный коронавирус, гидроокись алюминия, гидрофосфаты натрия (12-водный и моногидрат), хлорид натрия.
Сколько нужно вводить доз
Вакцину CoronaVac вводят внутримышечно. Для выработки иммунитета необходимы две дозы интервалом в две недели.
На сколько хватит вакцины
В целом Украина заказала у компании Sinovac Biotech 1 913 316 доз вакцин против коронавируса. Из них 1,7 млн доз нам уже поставили.
Этим препаратом прививают: граждан старше 65 лет, спортсменов, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за ними, работников образования, которые привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, сотрудников предприятий критической инфраструктуры, граждан, которые записаны на вакцинацию через приложение Дія.
Также препаратом CoronaVac сейчас прививают в центрах массовой вакцинации в Украине.
Сколько стоит вакцина CoronaVac
Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.
По словам генерального директора фармацевтической группы Лекхим Валерия Печаева, доза вакцины будет стоить 504 грн.
Где можно купить и сделать укол в Украине
Пока купить вакцину самостоятельно в Украине невозможно, ведь ни одна из них не поступила в свободную продажу.
Все желающие вакцинироваться могут записаться на прививку через приложение действие, сервис Helsi.me, у семейного врача или позвонить на горячую линию Минздрава: 0800 602 019.