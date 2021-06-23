В мире могут появиться новые штаммы коронавирус, которые будут устойчивыми к нынешним вакцинам против Covid-19. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро.

— Это появление вариантов мы наблюдаем во всем мире. Они будут продолжать появляться. Мы перейдем от дельты к лямбде, а затем к другим греческим буквам. Это неизбежно, и некоторые из этих вариантов будут сложными, они смогут прорвать защиту, связанную с вакциной, у нескольких человек, и это вызовет проблемы, — спрогнозировал он.

По словам Набарро, появление новых штаммов коронавируса — это закономерный процесс. Он добавил, что странам следует быстро их нейтрализовать.

— Нам нужно выстроить управление вариантами в том, что мы называем нашей стратегией готовности к заболевании. Это станет нашей данностью на ближайшее будущее, — говорит он.

В ВОЗ также обеспокоены ослаблением карантинных ограничений во время Чемпионата Европы по футболу. Эксперты заявляют, что некоторые стадионы значительно увеличивают разрешенную количество зрителей, и сейчас уже наблюдается увеличение количества заражений.

Исполнительный директор ВОЗ в Европе Робб Батлер призвал тщательно отслеживать случаи, расширить тестирование и вакцинировать уязвимые группы населения для борьбы с Covid-19.

Источник: Sky News